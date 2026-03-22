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竹縣「5處紫藤花景點」免費賞　預計下周進入盛開期

▲新竹縣府表示，紫藤花季約於每年3月中下旬開始，若氣溫持續回暖，預計下周起將陸續進入盛開期。（圖／新竹縣府交通處提供）

▲紫藤花季約於每年3月中下旬開始，預計下周起將陸續進入盛開期。（資料照／新竹縣府交通處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

繼峨眉湖等地金黃風鈴木盛開後，新竹縣接著迎來浪漫的紫藤花季。新竹縣府表示，紫藤花季約於每年3月中下旬開始，若氣溫持續回暖，預計下周起將陸續進入盛開期，最佳賞花時間落在3月底至4月初。以下整理出5處免費紫藤花景點，從山林秘境到文青園區都有，不妨提前安排一趟追花行程。

▲新竹縣府表示，紫藤花季約於每年3月中下旬開始，若氣溫持續回暖，預計下周起將陸續進入盛開期。（圖／新竹縣府交通處提供）

▲湖口山區的疣豬山寨，園區內成排紫藤花於花季盛開時，形成浪漫的垂掛花廊，是人氣賞景秘境。

位於湖口山區的疣豬山寨，園區內成排紫藤花於花季盛開時，形成浪漫的垂掛花廊，搭配自然山林景致，近年成為人氣賞花秘境。

▲新竹縣府表示，紫藤花季約於每年3月中下旬開始，若氣溫持續回暖，預計下周起將陸續進入盛開期。（圖／新竹縣府交通處提供）

▲每到花季，新埔紫藤居宅邸外牆被紫藤覆蓋，形成壯觀花牆，即便不開放入內，也能拍出唯美畫面。
喜愛攝影的民眾則不能錯過新埔紫藤居，每到花季，宅邸外牆被紫藤覆蓋，形成壯觀花牆，即便不開放入內，也能拍出唯美畫面；同樣位於新埔的詹家黃金風鈴木，則可一次欣賞金黃與紫色交織的雙色花海，色彩對比鮮明，深受攝影愛好者喜愛。

▲新竹縣府表示，紫藤花季約於每年3月中下旬開始，若氣溫持續回暖，預計下周起將陸續進入盛開期。（圖／新竹縣府交通處提供）

▲湖口文創園區近年也陸續種植紫藤，鋪蓋成一片紫色天空。
此外，結合文化與美食的新城風糖，將老糖廠空間活化為文青園區，紫藤花串搭配復古建築與庭園造景，營造獨特氛圍；而湖口文創園區近年也陸續種植紫藤，花季期間沿著步道、棚架綻放，還能逛逛客家文化園區，適合闔家大小以輕鬆步調賞花，置身芬芳之中。

關鍵字： 新竹縣旅遊 賞花旅遊 疣豬山寨 峨眉湖步道 新埔紫藤居 詹家黃金風鈴木 新城風糖 湖口文創園區 紫藤花

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