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釜山機張超人氣土豆湯開箱！排骨燉到軟嫩、湯頭香辣濃郁

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

這間「王土豆湯總店 정관왕감자탕」是韓國Youtuber推薦的，雖然位於機張，可是真的很值得專程來，查了一下網路才發現它是釜山三大馬鈴薯排骨湯餐廳之一！

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位置
位於釜山機張，距離市區大概是半個小時左右車程。如果人多的話可以直接叫計程車來，釜山計程車都不貴，比台灣便宜多了！我們這天因為是包車的關係，所以真的很方便，直接安排機張一日遊。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這天天氣有點冷，店家也很貼心的在門口設置帳篷區可以避寒，而且中間還有火爐！

訂位＆候位
如果有下載Catch Table的APP的話，可以直接抽號碼牌，看APP就可以知道線上的排隊號碼了。我們這天直接過來的，可能因為已經過了尖峰用餐時間，所以大概只等了15分鐘左右而已。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

環境

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼一走進門就看到很多的蔬菜，另外牆上還有一鍋一鍋單獨煮的飯鍋，小小的很可愛！

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲進來的時候店裡是客滿狀態，生意真的很好。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲除了中間的用餐區之外，後方還有一個包廂區，應該是適合人多聚餐。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼一旁是小菜區，只有泡菜和蘿蔔泡菜，另外還有洋蔥和糯米椒。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

菜單

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲點餐是直接用桌上的平板點餐，有簡體中文。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼點完餐就會先送上麥茶，另外有兩個小盒子，仔細一看才發現是牙籤和橡皮筋。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

餐點

小菜

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲泡菜真的好吃，酸度和辣度都很剛好，也不會有過酸的發酵味。

冬粉和馬鈴薯

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲我們還另外點了冬粉和馬鈴薯，不過點了冬粉實在有夠後悔，因為鍋底裡面就有冬粉了，早知道就點麵片。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

馬鈴薯鍋
裡面有菜乾、排骨、蔥絲和冬粉，之前吃到的馬鈴薯排骨湯還會放芝麻葉粉，但是這間的沒有。不過它的菜乾真的很好吃，很像過年的時候我媽媽煮的長年菜湯，湯頭也很濃郁，香香辣辣又鹹鹹的，很好吃！

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲真的很大一份，這個是三人份。如果是人少的話也可以點單人鍋，只是單人鍋好像就不能再加點東西，因為會放不下。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲煮熟的冬粉吸附飽滿的湯汁！

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲排骨超大一塊，我們一個人分了兩塊，排骨已經燉得很嫩了，吃完超過癮！

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲馬鈴薯小小一顆，放下去煮過之後變得綿綿的，這樣很對味！

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼白飯我們是最後才吃，我覺得白飯也很好吃，軟硬度煮得很剛好，而且粒粒分明。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲不過最後的鍋巴水我就沒辦法接受了，鍋巴水真的是一種我吃不懂的東西。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼飯後別忘了來支霜淇淋，但聽說霜淇淋還好，所以把胃留給馬鈴薯鍋就好。

▲▼王土豆湯總店。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

王土豆湯總店 정관왕감자탕

地址：부산광역시 기장군 정관읍 구연로 18－12
營業時間：11：00－22：00（最後點餐時間21：00）

飛天璇
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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