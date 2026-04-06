新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！口感鹹香微甜不油膩

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「阿金老圓環魯肉飯」是開賣超過40年的新店在地美食，藏身在中正路巷弄裡，只要說到新店滷肉飯推薦，有不少在地人都會提到他們家！營業時間從早上6點一路賣到晚餐時段，菜單主打滷肉飯、赤肉羹湯、香菇丸湯、乾麵、赤肉羹麵、豬腳以及各式小菜，滷肉飯肥瘦比例剛剛好，是新店人會專程跑去吃的人氣小吃店。

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交通＆環境

網路評價破千則4.2顆星，鄉民提到接近用餐時段，通常阿金老圓環魯肉飯門口就會出現人潮，尤其是中午尖峰時段，內用外帶的人都很多。

▲出捷運七張站或新店區公所站，步行約10分鐘以內即可抵達，藏在巷弄裡面。

▲來到攤位料理區前，可以看到工作人員分工俐落，然後整鍋熱呼呼的滷肉不斷翻動，滿滿一鍋有夠誘人！

內用空間

桌數不少，整體環境乾淨整齊，來到這裡剛好避開用餐時間，店家把椅子疊在桌上面，我還以為要打烊了，好險店家只是在清潔環境，地板也不會油膩滑腳。

菜單

▲菜單很簡單，主打滷肉飯、赤肉羹、乾麵以及湯品等等，另外還有白菜滷、豬腳、油豆腐等小菜。

▲在門口旁邊有提供辣菜、醃黃瓜以及辣醬油等等，可以自由取用，如果想吃重口味一點，可以依照自己的喜好來調整。

推薦餐點

滷肉飯

一定要點的就是招牌滷肉飯，他們家是走瘦肉路線，可以看到細碎滷肉鋪滿整碗白飯，吃起來不會太過油膩，入口後油脂香氣十足。滷汁鹹香中帶點微甜，拌上粒粒分明的白米飯，每一口都很涮嘴，加上辣菜以及醃黃瓜可以讓層次更豐富。

赤肉羹湯

▲湯頭勾芡清爽不厚重，赤肉塊吃得到豬肉本身的扎實口感，然後肉羹份量也不小，搭配滷肉飯剛剛好。

油豆腐

▲油豆腐滷到很入味，外層吸滿滷汁，咬下去可以感受到裡頭保有豆香，加上滷肉飯一起吃很合拍。

心得

不愧是新店40年在地老店，從滷肉飯、赤肉羹到小菜，價格實在、味道穩定，滷肉飯雖然是走瘦肉路線，但對我來說意外好吃，來新店不妨來吃一碗。

阿金老圓環魯肉飯

地址：新北市新店區中正路189巷4號

電話：02－29143142

營業時間：06：00－19：30（周一公休）

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