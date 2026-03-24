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每周只出沒三天！桃園八德排隊蚵嗲攤　塞滿韭菜＋肥美蚵仔

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「阿琴蚵嗲」位在桃園八德廣福路上，是許多在地社團網友大推的八德蚵嗲以及炸物小吃，主打現點現炸的古早味蚵嗲，裡面塞滿韭菜和肥美蚵仔，咬下去滿滿海味與酥脆口感！用料真的很實在，也難怪會成為不少人推薦的桃園八德必吃小吃。

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交通＆環境

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲阿琴蚵嗲位在廣福路，是八德通往中壢的重要道路，所以來往車輛相當多。

主要以外帶為主
這裡是座路邊小吃攤，現場沒有內用座位，很多客人都是直接點完炸物後，拿到路邊就開始吃了起來，畢竟現炸現吃當然最好吃。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

下午茶時段人最多
在用餐時段常常可以看到不少人來買阿琴蚵嗲，尤其是下午時段，人潮會慢慢增加，很多在地人都是熟門熟路來買，有時候還會一次點好幾樣炸物。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
周一、周六、周日的11：00－18：00，每周只營業三天，很多人都是特地挑時間來買，建議想吃的朋友不要太晚來，以免熱門炸物提早賣完。

菜單

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲現場沒有正式菜單，大多是看攤位上有哪些就點什麼，大致上會有蚵嗲、魷魚嗲、炸韭菜、香菇、豆干、蘿蔔糕等等。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

現點現做
點餐後，店家就會開始現場製作炸物，可以看到蚵嗲製作過程，先把麵糊放進鐵模裡，再加入滿滿韭菜以及蚵仔，然後蚵嗲放入油鍋中油炸，炸到金黃酥脆才會起鍋。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦餐點

招牌蚵嗲
當然一定要點招牌蚵嗲，這也是最多人推薦的必吃品項！剛炸好外皮酥脆金黃，看起來就非常誘人，咬開後，可以看到裡面塞滿韭菜以及蚵仔，份量真的很驚人。吃起來除了韭菜脆口之外，還能吃到肥美蚵仔的海味，而且裡面竟然還有肉塊，讓整體口感更有層次。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

炸香菇
個頭非常大，一串看起來就很有分量，咬下香菇裡面水分很多，香氣十足，厚實香菇搭配酥脆外皮，讓炸香菇吃起來相當有存在感。

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

韭菜

▲▼阿琴蚵嗲。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲不少人也會點炸韭菜，口感清脆，外皮炸得酥酥的，搭配韭菜本身的香氣，整體非常涮嘴。

阿琴蚵嗲

地址：桃園市八德區廣福路1076號
電話：0913－199966
營業時間：周一、周六、周日11：00－18：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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