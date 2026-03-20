閒置逾1年S Hotel掛上「OOD」招牌！雀客證實：最快第三季營運

▲S Hotel飯店外牆已掛上全新「OOD Hotel」招牌，預計今年第三、四季開幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

去年7月，雀客國際接手內湖宜家商旅，更名為「雀客藏居-台北內湖」重啟營運。當時營運長透露，集團已承租敦化北路上的S Hotel，將進行改裝。如今進度終於明朗，飯店外牆已掛上全新「OOD Hotel」招牌，象徵品牌正式跨足高端酒店市場。

回顧去年開幕記者會，營運長涂志偉向《ETtoday新聞雲》記者透露，已接手承租S Hotel原址，並進行改裝，力拚最快於9月試營運。不過實際進度延宕，建物一度未見明顯施工，到了夜晚黑漆漆一片。

▲S Hotel原址早在去年7月傳出雀客集團將接手，但直到今年一月途經時仍漆黑一片。（圖／記者彭懷玉攝）



對此，業者進一步證實，目前仍在進行硬體調整，預計最快落在2026年第二季至第三季間亮相。業者指出，包括床組配置與水電系統重整，加上集團內也有其他飯店在優化改裝，整體工程需要時間；客房數則維持原有規模，總計101間。

S Hotel過去營運歷程曲折，飯店在大S與汪小菲離異後熄燈，之後曾與雅高酒店集團合作，改為台北敦化美憬閣酒店，然而營運未滿半年，2024年8月即宣告結束，隨後閒置至今已一年7個月。如今由雀客國際接手改造，重新定位為「OOD Hotel 松山敦北」，未來走向引發各界關注。

▲雀客國際持續在台灣及海外開幕新據點。（圖／業者提供）



除了台北據點外，雀客國際也同步公布2026年亞洲拓展計畫。台灣方面，台中西屯區將打造「雀客旅館．台中烈美」；海外布局則持續擴張，包括柬埔寨金邊兩處新據點「雀客旅館金邊BKK1」與「雀客旅館金邊皇宮Cest La Vie」已正式開幕。

日本市場亦加速布局，「雀客旅館大阪新今宮」開幕後，「雀客旅館・大阪新世界」預計於3月底登場，全館共63間客房，成為當地第二據點。此外，集團也首度跨足度假型產品，於菲律賓推出「蘇比克灣渡假酒店」，預計2026年第4季開幕，持續擴增版圖。

另外，繼嘉義voco之後，全台第二間voco酒店插旗士林捷運站2號出口旁。據悉，台北士林voco酒店預計2026年年底完工，將為IHG集團再添生力軍，預計掛上IHG旗下「高級精選」等級品牌。