曼谷最新「亞洲最高飛天鞦韆」　36樓高空360度俯瞰河景夕陽

▲曼谷河濱夜市有亞洲最高飛天鞦韆Skyflyers。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

現在到曼谷必玩景點，就是位於Asiatique河濱夜市內的亞洲最高巨型鞦韆「Skyflyers」，旅客能搭乘巨型鞦韆飛上36層樓高空，360度俯瞰昭披耶河河景、夕陽、城市天際線景觀。

▲位於河濱夜市內的「侏羅紀世界：探險」是一座步行式體驗設施，宛如走進電影世界中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亞洲最高飛天鞦韆Skyflyers結合恐龍元素。（圖／記者蔡玟君攝）

這座亞洲最高巨型鞦韆「Skyflyers」是河濱夜市內的人氣景點「侏羅紀世界」的體驗設施之一，於去年11月29日正式啟用。設施全名為「Skyflyers: Wings of Garudapterus」，高度約36層樓高，以泰國首個以本土發現並命名的史前物種「迦樓羅翼龍」（Garudapterus）命名，也是東南亞首次確認的翼龍品種，將泰國考古文化結合遊樂設施，帶領旅客走進史前世界。

▲▼搭乘Skyflyers禁止攜帶手機，現場提供GoPro和Insta360租借服務。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／翻攝自Asset World Corporation官網）

整座遊樂設施規劃成大型鞦韆，結合恐龍元素，將座位旁的置物區設計為恐龍蛋造型；設施共有24個座位，旅客搭乘時禁止攜帶任何物品，包括手機、相機在內。但為了讓旅客可以記錄置身在高空的樣貌，現場提供GoPro和Insta360租借服務，旅客可出示護照並刷卡付款租借，每次為250泰銖。

▲Skyflyers會帶旅客升至36層樓高的高空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夕陽時段最受旅客青睞。（圖／翻攝自Asset World Corporation官網）

設施體驗時間約為5至7分鐘，當旅客坐定後，鞦韆就會快速升空並開始旋轉，藉由風力帶動座椅擺盪；鞦韆共有兩種體驗模式，首先是以較慢速的「放鬆模式」旋轉，讓旅客適應高空環境，接著稍微下降後再升至最高點，以最大擺盪幅度體驗高空旋轉，藉著風力座椅也可能旋轉，帶有些微離心力、刺激與暈眩感。

▲亞洲最高飛天鞦韆Skyflyers全景。（圖／翻攝自Asset World Corporation官網）

但高空鞦韆也帶來絕佳視野，在完全無遮蔽下，旅客可以360度俯瞰周邊景色，包括有來往船隻的昭披耶河、曼谷繁華城市天際線風景，其中接近日落的傍晚時段最受歡迎，旅客可以置身高空欣賞夕陽灑落大地的美景，更有機會同時捕捉夜色。購票方面，可選擇現場購票或透過旅遊電商購買，不過夕陽時段最受歡迎，仍建議事先網路購票。

▲曼谷河濱夜市免費接駁船。（圖／記者蔡玟君攝）

想要前往Asiatique河濱夜市也很方便，旅客可以搭乘空鐵BTS至「Saphan Taksin站」，從2號出口出站後步行至碼頭，可搭乘免費接駁船至河濱夜市，船程約15分鐘。需留意的是，免費接駁船從下午4點15分才開始提供服務。