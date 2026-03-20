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屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場　免費體驗升空、走進氣球內部

▲▼熱氣球嘉年華。（圖／西拉雅風管處提供）

▲屏東也有熱氣球嘉年華。上圖僅為示意圖，與本活動無關。（圖／西拉雅風管處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東縣政府今年推出「春分新埤－熱氣球嘉年華」將於3月21日至22日上午9時至下午5時，在新埤貓頭鷹共融公園登場，現場除設置高達10公尺的大型熱氣球、規劃Walk-in走進熱氣球體驗，更推出「遙控迷你熱氣球升空表演與共學活動」，活動皆採現場免費報名。

屏東縣政府表示，新埤貓頭鷹共融公園自今年1月啟用後，已成為親子踏青的新景點，為讓場域有更多元體驗，今年特別規劃熱氣球嘉年華。其中，最受矚目的「遙控迷你熱氣球升空表演與共學活動」，將透過實際操作與教學，帶領親子認識熱氣球升空原理，免費體驗時段為上午9時至10時30分、11時至12時，以及下午1時至2時30分、3時至5時，每場開放10組親子(一組2人)共同參與，共40組家庭。

▲▼屏東熱氣球嘉年華。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東熱氣球嘉年華也提供免費體驗走進熱氣球中。（圖／屏東縣政府提供）

縣府表示，活動期間不僅展示多款熱氣球裝置藝術，也規劃Walk-in走進熱氣球體驗，讓大、小朋友走進熱氣球內部，從全新角度探索熱氣球的結構，加深對熱氣球的認識，每梯次約10分鐘、開放20位民眾入內，盼透過簡單導覽解說，達到寓教於樂的效果，體驗時段為上午9時至12時、下午1時至5時，採現場服務台免費報名。

此外，活動期間也規劃特色市集、多場街頭藝人表演，包括音樂與魔術氣球等精彩節目，為活動增添熱鬧氣氛，讓民眾在欣賞表演與體驗活動之餘，也能享受悠閒的春日時光。

關鍵字： 屏東旅遊 屏東熱氣球嘉年華

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