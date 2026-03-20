中部最美「許願藤花園」盛開了　連假12歲以下兒童免費入園

▲中台灣民眾不陌生的成美文化園，素有「台版兼六園」美譽。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

春日紫色花海正悄然綻放！此際除了淡水紫藤花盛開，中台灣民眾不陌生的成美文化園，則迎來許願藤花季，紫色花串如瀑布般垂落，如夢似幻。為歡慶兒童節將至，4月3日至4月6日期間，凡一位大人購票，可免費攜帶一位12歲以下孩童入園，連假期間還有市集、創意手作和街頭藝人表演。

▲園內許願藤一年開兩次，此刻迎來春天花期。（圖／業者提供）



素有「台版兼六園」美譽的成美文化園位於彰化永靖，園內許願藤一年有兩次花期，分別落在3至4月與11月。花開時紫色花串密集下垂，與日式庭園、百年古厝相互映襯，展現獨特的東方雅致。園方也特別說明，許願藤常被誤認為日本紫藤，實際上兩者品種不同；相較之下，許願藤色澤較深、花型更為緊密，細看更能感受其層次之美。

▲▼許願藤花開時紫色花串密集下垂，與日式庭園、百年古厝相互映襯，展現獨特的東方雅致。（圖／業者提供）



迎接即將到來的兒童節連假，園區同步推出「成美趣味兒童節」系列活動，自4月3日至4月6日熱鬧登場。期間凡一位成人購票（全票300元），即可免費攜帶一名12歲以下孩童入園，替親子出遊減輕負擔。

▲成美文化園表示，兒童連假期間12歲以下兒童免費入園（需搭配一名成人購票）。（圖／業者提供）



活動期間內容豐富多元，東園區將設置兒童節市集，集結美食小吃、創意手作與體驗攤位，讓大小朋友邊逛邊玩；現場還有街頭藝人帶來魔術、折氣球與歌唱表演，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。

▲「泡泡達人秀」4月3日登場。（圖／業者提供）



此外，4月3日登場的「泡泡達人秀」以巨型泡泡打造夢幻場景；4月5日「尖尖故事屋」透過聲音與沉浸式劇場，引領孩子走進想像世界；草地區規劃的「童玩廣場闖關」則結合懷舊遊戲設計關卡，讓親子在互動中共享美好時光。

另外，南投埔里「南平山道田有機生態農場」也有長達百公尺的夢幻許願藤，農場主人佛心開放免費入園，不過為了維護環境品質，目前採取「預約制」參觀，花期已近尾聲，需把握最後機會。