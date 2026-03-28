搭水牛車渡海、漫遊絕美蝴蝶園！石垣島跳島小旅行一日遊攻略

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

石垣島跳島旅行最多人參加的就是「西表島一日遊」，還能搭傳統水牛車到由布島亞熱帶植物樂園！「由布島水牛車」會走水路渡河，部分牛車夫還會演奏沖繩傳統樂器三線，讓整個體驗充滿琉球氛圍，島上的「由布島亞熱帶植物樂園」同樣很有看頭，不僅有自助餐Buffet，還能看到日本最大蝴蝶大白斑蝶！

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西表島一日遊

石垣島跳島旅行最多人選擇的是西表島一日遊，通常都還會再搭水牛車去由布島。我們這次走的也是這個行程，大約早上八點出發、下午三點回到石垣島港口，半日遊的時間可再安排其他行程。如果懶得自己買船票，或是不確定每個島有什麼好吃好玩，建議可以直接報名一日遊行程，直接跟著導遊走也可以。

由布島交通

由布島屬於八重山群島之一，位在西表島、小濱島之間，是海砂堆積所形成的島嶼，島嶼周長約2公里、海拔僅有1.5公尺，目前島上已無人居住。前往由布島會從「西表島」出發，平時水深不到一公尺，漲潮時也大概一公尺深，所以要走過去也可以。但多數觀光客會選擇體驗搭乘水牛車，目前石垣島只有竹富島、由布島兩個地方有水牛車，其中又以會渡河的由布島水牛車最為特別，如果只有時間搭一個，那最推薦來由布島搭乘。

水牛車費用

由布島亞熱帶植物樂園是島上最主要的觀光景點，多數人都會搭配一起參觀，所以可以購買「水牛車來回車票＆入園門票」，如果是買船票時就是買套裝行程的話，就會包含這個費用。

水牛車體驗

每隻載運的水牛都有自己的名字，最初的第一代水牛，是1932年從台灣帶回來用來耕作，公牛叫「大五郎」母牛則是「花子」。現在島上的水牛大多是他們的後代，由布島亞熱帶植物樂園內有清楚記載水牛家族的族譜，現在不用來耕種，而是成為由布島重要的觀光資源。

建議要備好暈船藥

因為要渡河的關係，老實說水牛車會有一點晃，如果是容易暈車體質的人，建議要備好暈船藥，以備不時之需，早上搭船時可以先吃。西表島和由布島距離約400公尺，水牛車搭乘時間約20分鐘，視每隻水牛行走狀況有所不同。

▲部分牛車夫會在途中演奏沖繩傳統樂器三線，雖然不是每台車都會唱，但因為車距很近，坐在別車還是能聽到。

▲沒上班的水牛會在由布島上休息，等到要上班時才會由工作人員帶出來。

由布島亞熱帶植物樂園

20分鐘後便渡河來到由布島亞熱帶植物樂園，園區內有著各式亞熱帶植物，像是顏色鮮豔的九重葛、扶桑花都能欣賞得到。除了在由布島亞熱帶植物樂園內散步拍照外，我最推薦大家去「蝴蝶園」，裡頭有著許多稀有蝴蝶，最值得看的就是日本最大的蝴蝶「大白斑蝶」，蝴蝶數量多到會停在遊客手上，可以拍到許多珍貴的好照片。

▲也有提供免費拍照服務，小張的不用錢，大張的則依照片尺寸額外收費。

▲如果要買紀念品、伴手禮的話，可以在這裡的賣店選購，其中又以水牛周邊最為熱門。

午餐

無論是買船家套票或是跟團一日遊，午餐都會在由布島亞熱帶植物樂園內享用自助餐，菜色雖然不到非常豐富，但不少是使用石垣島食材製作的特色料理，飽餐一頓還是沒問題的。

▲如果想單點的話，也有八重山麵、牛丼、咖哩飯等選擇。

回程

一樣是搭乘由布島水牛車回到西表島，再接著搭船返航至石垣島港口。如果第一次來石垣島，想要體驗跳島小旅行的話，西表島＋由布島絕對是最推薦的經典玩法！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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