京都必訪「任天堂博物館＋teamLab」　加碼3間新開奢華酒店

▲京都任天堂博物館。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者蔡玟君／綜合報導

京都旅遊熱度持續升溫，今年春天到京都可別只賞櫻，從沉浸式數位藝術到任天堂IP體驗，再到國際級奢華酒店接連進駐，都帶給京都全新玩法。本篇整理出2處必去新景點與3間新開奢華酒店，提供旅客旅遊新提案。

▲任天堂博物館有許多互動體驗。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂迷現在到京都玩一定要造訪的就是「任天堂博物館」，主要以收藏任天堂從1889年創立，從玩具、花牌起家後至今發展為全球遊戲王國的所有回憶都展現在粉絲面前。

門票採用抽選制，必須使用Nintendo Switch帳號登入，每天僅會開放1500至2000人入場，留給粉絲更多體驗空間。整個任天堂博物館共分成博物館、物販區、手作體驗與餐廳，無論是購買限定周邊、參與工作坊或品嚐特色餐點，使用 Visa 即可享受流暢且安全的感應支付體驗，還能同時賺取海外刷卡回饋。讓您省去攜帶現金的繁瑣，將更多心思留給遊戲世界的驚喜。

▲▼京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

另一大亮點則是2025年10月開幕的「teamLab Biovortex 京都」，佔地約1萬平方公尺，集結超過50件互動藝術作品，主打「用身體理解世界」的沉浸式體驗，更有首次在日本公開的作品。

旅客可在光影與數位空間中穿梭，從會隨人移動變化的光之生命體，到可觸碰互動的藝術裝置，讓京都不再只有古寺與神社，而是進化為結合科技與美學的感官城市。

▲▼京都帝國酒店。（圖／業者提供）

隨著高端旅遊需求提升，京都近年也迎來奢華飯店開幕潮，近期新開幕的3間最具話題酒店如下：

1. 京都帝國酒店

京都帝國酒店已於3月初正式開幕，是日本經典品牌帝國飯店睽違30年的重要據點。選址祇園，鎖定金字塔頂端客群，改建自具有文化價值的「彌榮會館」，融合歷史建築與現代設計，象徵京都傳統與當代生活的交會。

館內設有55間客房、共5種房型，更首次設有榻榻米客房，其中最頂級的套房住一晚約300萬日圓（約新台幣62萬7000元），目標希望未來入住客群有6成為海外客。

▲▼京都嘉佩樂酒店。（圖／業者提供）

2. 京都嘉佩樂酒店

預計於今年3月底開幕的京都嘉佩樂酒店，為嘉佩樂進軍日本首站，由建築大師隈研吾操刀，結合町家美學與現代奢華語彙。飯店位於祇園核心，全館共有89間客房與套房，部分客房甚至可遠眺800年歷史的建仁寺院景觀，主打靜謐、禪意與文化沉浸體驗。

▲▼AKEKURE Kyoto Shirakawa。（圖／翻攝自飯店官網）

3. AKEKURE Kyoto Shirakawa

「AKEKURE Kyoto 白川」於2025年底開幕，是一間極致追求「侘寂」美學的小型奢華酒店，全館僅設有9間客房，確保每位旅客都能享有高度隱私。酒店鄰近知恩院與平安神宮，適合想遠離喧囂、在安靜環境中體驗精緻京都生活的旅客。

京都的魅力，在於古色古香的歷史底蘊與近代藝術潮流的完美共鳴。從沉浸於任天堂博物館的遊戲回憶，到探索 teamLab 的數位光影，這座城市正以全新的感官體驗驚艷世界。無論是入住由建築大師隈研吾操刀的 京都嘉佩樂酒店，或是追求極致「侘寂」美學的 AKEKURE Kyoto，都展現了古都與當代奢華交織的生命力。

在這場結合經典 IP、數位藝術與頂級建築的探索中，不論是館內消費、預訂頂級套房或是探訪隱藏版名店，透過 Visa 不僅能享受高效便捷的支付體驗，更能憑藉專屬折扣直覺地觸動京都最深層的文化脈絡。規劃下一趟旅行前，別忘了參考以下優惠清單，讓旅程在細緻之餘更添超值感。

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