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淡水福容「露營主題房」升級　親子體能館599元全日暢玩

▲淡水漁人碼頭的福容大飯店將「露營主題房」全面升級。（圖／業者提供）

▲淡水福容無敵海景露營主題房陽台。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

淡江大橋通車在即，進而帶動淡水旅遊熱潮，位於淡水漁人碼頭的福容大飯店將「露營主題房」全面升級，在客房內導入沉浸式設施，2大2小平日入住9,499元。另外，針對兒童連假將到來，長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出入住贈好禮限定專案。

▲淡水漁人碼頭的福容大飯店將「露營主題房」全面升級。（圖／業者提供）

▲露營早午餐區。（圖／業者提供）

位於淡水漁人碼頭的福容大飯店，看準淡江大橋帶動的觀光話題，全面升級人氣「露營主題房」。此次跨界攜手Epson、OutdoorBase與利百代，導入投影設備、露營帳篷與創意「一凸五凹」積木，讓孩子在安全舒適的客房中也能體驗戶外探索樂趣。

▲淡水漁人碼頭的福容大飯店將「露營主題房」全面升級。（圖／業者提供）

▲▼淡水福容大飯店將「露營主題房」全面升級；孩童可體驗創意「一凸五凹」積木。（圖／業者提供）

▲淡水漁人碼頭的福容大飯店將「露營主題房」全面升級。（圖／業者提供）

配合主題房升級，飯店同步推出「POPA露營主題房親子假期」住房專案，2大2小平日入住9,499元，周六及國定連續假日加價1,500元，除住宿外還包含DIY活動、親子電動車等設施，並於兒童節連假期間加碼彩繪體驗與派對活動。

▲淡水漁人碼頭的福容大飯店將「露營主題房」全面升級。（圖／業者提供）

▲館內約300坪的「POPA親子體能館」祭出單日無限暢玩599元優惠。（圖／業者提供）

館內約300坪的「POPA親子體能館」也祭出優惠，包括「單日無限暢玩599元」、「吃美食玩翻天」活動（12歲以下兒童於館內餐廳用餐憑券可享199元入場），以及「大淡水鄉親專屬優惠」，憑證件入場同享199元／場。

▲長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出兒童節限定專案。（圖／業者提供）

▲基隆長榮桂冠酒店推出兒童連假住房優惠，透過官網或電話預訂並入住，即可獲「磁鐵燈箱」一組。（圖／業者提供）

看準家庭客群商機，長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出兒童節限定專案。其中，基隆長榮桂冠酒店推出兒童連假住房優惠，透過官網或電話預訂並完成入住，即可獲得限量「磁鐵燈箱」一組。燈箱以「不想上班」、「渡假中勿擾」等趣味標語為設計亮點，雙人房每房最低4,400元起，讓旅客將度假氛圍延續至日常生活。

▲長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出兒童節限定專案。（圖／業者提供）

▲礁溪長榮鳳凰酒店則主打「童樂繪假期」限時住房專案。（圖／業者提供）

礁溪長榮鳳凰酒店則主打「童樂繪假期」限時住房專案，即日起至3月25日開賣，入住期限至4月30日。四人入住套房每晚9,999元起，專案除包含DIY流體兔課程，讓親子共創手作回憶外，亦加贈迎賓酒組合與「鳳凰飴號」行政酒廊使用權，提升整體度假質感。

▲長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出兒童節限定專案。（圖／業者提供）

▲▼預訂采寓「萌趣入住」住房專案，入住家庭房即可獲得巴布豆周邊商品。（圖／業者提供）

▲長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出兒童節限定專案。（圖／業者提供）

此外，台中長榮桂冠酒店與采．寓 halo house攜手人氣角色BOBDOG推出「萌趣入住」專案，即日起至6月30日，入住家庭房即可獲得角色周邊商品，包含擦手巾、玩偶鑰匙圈或21公分玩偶等，讓孩子在旅途中也能擁有專屬玩伴。

▲長榮酒店集團旗下多家飯店同步推出兒童節限定專案。（圖／業者提供）

▲台北長榮桂冠酒店則推出兒童節限定紀念悠遊卡活動。（圖／業者提供）

台北長榮桂冠酒店則推出兒童節限定紀念悠遊卡活動，凡達指定餐飲消費門檻，或於連假期間入住國人專案，即可獲得限量卡片。設計以飯店全新外觀為主題，兼具實用性與收藏價值。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 淡水福容大飯店 淡水漁人碼頭 長榮酒店集團 兒童節專案

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