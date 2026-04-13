飛50分鐘就到！石垣島在地人推薦11家美食清單　Q彈牛奶吐司必買

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

距離台灣飛行時間僅50分鐘的石垣島，有著很多好吃又有特色的美食餐廳。這篇「石垣島美食地圖」收集了在地人推薦的11家店，石垣牛燒肉、公設市場必吃、咖啡甜點冰淇淋牛奶全都有，地點主要多集中在石垣市公設市場附近，方圓一公里內、走路10分鐘左右可到的距離，無論安排石垣島五天四夜、四天三夜的旅行都很夠吃，即使是郵輪岸上觀光也能挑幾間喜歡的來品嚐！

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石垣島燒肉

開設在琉球傳統建築內的「石垣屋」是人氣極高的石垣牛燒肉餐廳，在這裡能吃到A4、A5等級的石垣牛、美崎牛燒肉料理，菜單套餐、單點選擇相當豐富。午餐時段有價格較便宜的套餐，漢堡排、定食套餐都蠻好吃的，晚餐時段的套餐價錢就會比較高一些。

石垣牛燒肉 石垣屋

地址：沖縄県石垣市真栄里547－7

營業時間：11：30－14：00、17：00－21：30（周二公休）

石垣島燒肉樹苑

2022年年底開業的「石垣島燒肉樹苑」，屬於石垣島燒肉新興店家，店內除了供應石垣牛、美崎牛外，想吃神戶牛的話菜單上也能點到，豬肉、雞肉等品項也很豐富。價格比其他石垣牛燒肉名店來的相對平價，包廂有卡拉OK設備，很適合選為多人旅遊時的石垣島晚餐。

石垣島燒肉樹苑

地址：沖縄県石垣市美崎町10－11

營業時間：16：00－22：30

涮涮鍋壽喜燒皋

隱身古民家內的「涮涮鍋壽喜燒皋」，門面外觀相當低調，入內還需先按門鈴。空間環境清幽別緻，菜色設計融合和洋元素，可以吃到主廚用心製作的特色料理。用餐需要提前預約訂位，阿古豬涮涮鍋套餐5,800円起（約新台幣1154元），份量較為精緻，食量大的人可能還需再額外加點。

しゃぶしゃぶ•すき焼き皐

地址：沖縄県石垣市大川225

營業時間：12：00－14：00、16：30－21：00

大眾酒場 魚仁

「大眾酒場 魚仁」是一家觀光客友善的石垣島居酒屋，菜單有中英韓文等多國版本，餐點大量使用石垣島在地食材、海鮮、肉品製作，喜歡喝酒小酌的人，也能點到各式日本好酒。推薦必點生魚片拼盤，除了石垣島魚貨外，還有築地市場、豐洲市場直送的新鮮刺身，品質相當不錯。

大衆酒場 魚仁

地址：沖縄県石垣市石垣7－3

營業時間：18：00－23：00

豆腐之比嘉

天沒亮就在排隊的70年老店「豆腐之比嘉」，是在地人都很推薦的石垣島美食。以石垣島好水好鹽手工製作出「ゆし豆腐」，香濃美味、價格平價，很推薦可以當作早餐。想吃記得要一早就來排隊，旅遊旺季生意好到可能開店一小時內就完售，建議早上7點前就要抵達。

とうふの比嘉

地址：沖縄県石垣市字石垣570

營業時間：06：30－10：00（周日公休）

知念商會

「知念商會」本體是一家什麼都有賣的雜貨店，人氣最高的是石垣島名物「オニササ」，雞排飯糰的組合好吃又有飽足感，超大一顆只要350円（約新台幣70元），是深受附近學生族群喜愛的B級美食。除了可以DIY組裝雞排飯糰外，店內販售的各式炸物、三明治，甚至是調味料、零食餅乾都很便宜。

知念商會

地址：沖縄県石垣市登野城1249－18

營業時間：07：00－19：00

石垣島牛奶屋

「石垣島牛奶屋」是「八重山元氣乳業」開設的餐飲店，可以買到最齊全的麵包甜點、奶昔飲料，推薦必買牛奶吐司，好吃到我們連吃三天，回台灣前甚至買了好幾條當伴手禮，超Q彈口感非常厲害！元氣君Logo超級可愛，人氣高到在附近開了間周邊專賣店，絕對是最能代表石垣島的牛乳品牌！

石垣島の牛乳屋

地址：沖縄県石垣市美崎町3－3

營業時間：11：00－21：00

MiruMiru本舖

「伊盛牧場」經營的「MiruMiru本舖」，是石垣島評價最高的冰淇淋專賣店，本店位在視野遼闊的半山腰上，天氣好的時候坐在戶外區非常舒適，可以眺望美麗的石垣島海景。有名的除了多種口味的冰淇淋外，大份量蜜露蜜露漢堡人氣也很高，推薦大家點套餐，兩種招牌都能吃到。

石垣島MiruMiru本舖

地址：沖縄県石垣市新川1583－74

營業時間：10：00－19：00

Cafe FIVE FOUR EVER

「Cafe FIVE FOUR EVER」是八重山傳統工藝製品店「みんさー工芸館」直營開設的咖啡廳，特色建築外觀、質感裝潢的空間非常漂亮，餐點特色為使用八重山元氣乳業牛奶、波照間島黑糖。咖啡比較偏日式老派路線，有著較為厚重的焦苦感，如果不喜歡深焙咖啡的話，推薦點拿鐵會更順口。

Cafe FIVE FOUR EVER

地址：沖縄県石垣市字登野城909

電話：0980－876555

營業時間：10：00－17：00

NUTS TOWN COFFEE ROASTERS

「NUTS TOWN COFFEE ROASTERS」是一間石垣島自家烘焙咖啡店，品牌設計相當美式。義式咖啡口感偏輕，風味也不是太明顯，不確定手沖咖啡會不會好一點，但甜點還蠻好吃的。這天點的司康、軟餅乾都很不錯，觀察隔壁桌的早午餐盤也很強，時間充裕的話可以來吃甜點。

NUTS TOWN COFFEE ROASTERS

地址：沖縄県石垣市大川538－2

營業時間：07：00－17：30

A&W 石垣店

「A&W」是沖繩才有的美國速食品牌，「石垣市公設市場」附近剛好就有一間，餐點和多數美式速食店差不多，漢堡、三明治、熱狗堡、薯條炸雞等等，價格和其他速食店相距不大。人氣最高的是喝起來很像黑松沙士的「Root Beer」，只是那股特殊的藥草香氣，可能不是所有人都喜歡。

A&W 石垣店

地址：沖縄県石垣市大川245

營業時間：09：00－21：00

總結

以上11間石垣島美食餐廳，就是我們這趟石垣島四天三夜的總整理，時間充裕的人，推薦可以再多留幾天，四天三夜的時間完全不夠，只能寄望下一次旅行再繼續吃爆。石垣島除了必吃石垣牛燒肉外，美式料理、咖啡甜點、在地美食皆有著不錯水準，石垣島美食超讚！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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