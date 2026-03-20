傑克兄弟牛排全台3分店沒熄燈　路易莎宣布接手營運

▲路易莎併購傑克兄弟牛排。（圖／傑克兄弟牛排提供）

記者黃士原／台北報導

擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），去年傳出歇業消息，不過後來仍正常營業，似乎有人接手營運，昨日知名咖啡集團「路易莎」正式宣布併購該品牌。

創立於2016年的傑克兄弟牛排館，餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水分和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。

傑克兄弟牛排館擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店，最早開幕的竹北店已在2021年7月結束營業。去年12月傳出台中、高雄分店頂讓消息，主要原因是老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了想休息了，原本定於1月18日熄燈，不過後來仍繼續營業，似乎有人接手營運，昨日知名咖啡集團「路易莎」則宣布併購該品牌，餐飲版圖再增1家餐廳。

▲朵頤牛排點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店4月將陸續結束營運，原址全數由「朵頤牛排」進駐。

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。