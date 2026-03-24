離峰時段依然滿座！南機場夜市超夯筒仔米糕攤　滷肉飯肥而不膩

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台北萬華南機場夜市美食「曉迪筒仔米糕」是夜市的門神，營業時間沒空班，用餐時間排隊人潮很壯觀。菜單招牌主打筒仔米糕，但評論有超多人提到滷肉飯和排骨酥湯是必點！

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交通

曉迪筒仔米糕地址就在南機場夜市入口處，從捷運龍山寺站或小南門站走過來大約20分鐘，騎機車來會比較方便。若是開車可以停在周圍的收費停車場，交通還算方便。

環境

為了避開人潮，特地挑下午時間來用餐，沒想到還是超多人，但至少不用排隊。夜市的環境接地氣，但不會髒亂，只是夏天來吃一定會很熱。

▲攤位前一鍋鍋深褐色的滷汁好吸睛。

菜單

▲招牌必點的有滷肉飯、筒仔米糕、滷豬腳，各種湯品跟小菜，來這攤幾乎就吃飽了！

▲南機場夜市有不少國外觀光客，攤位上面的菜單也有英文和日文。

餐點推薦

滷肉飯（小）35元

▲滷肉切成小丁狀，肥嫩嫩的皮滷到深琥珀色，入口即化的油脂沾滿每一粒白飯，嘴唇還會有一點黏黏的膠質感，好吃！

筒仔米糕45元

▲米糕炊得Q彈不軟爛，上面還有瘦肉跟半顆滷蛋，厲害的是鹹甜交織的甜辣醬，每一口米飯都吸滿了香氣。

苦瓜排骨湯60元

曉迪的湯品裝在古早味的甕，苦瓜燉到回甘的甜感，排骨肉嫩不柴，雖然很多人推薦排骨酥湯，但吃完重口味的滷肉飯，配上一口清爽的苦瓜湯，也很棒。

滷豆腐15元

▲中規中矩。

滷白菜35元

▲滷白菜加了蝦米提味，醬汁鹹香，味道不會太重，和滷肉飯很搭。

滷豬腳90元

原本沒點豬腳，但店員極力推薦，看到隔壁桌也有點，我就忍不住了！豬腳滷透不爛，皮Q肉嫩，膠質黏嘴，帶點嚼勁真的好吃。

心得

曉迪筒仔米糕是南機場夜市的守門員，不管是味道還是價格都讓人非常滿意。特別推薦給喜歡「重口味」滷肉的朋友，他們家的滷汁底蘊很深，但如果是晚餐時段來，要有排隊的心理準備。

▲晚上用餐時段，排隊吃曉迪筒仔米糕的人很多，想避開人潮就選下午離峰時段。

曉迪筒仔米糕

地址： 台北市中正區中華路二段307巷22號

營業時間： 11：00－22：00（周六公休）

電話： 0935－297218

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