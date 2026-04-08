大阪今年必去5處賞櫻地　搭船賞千棵櫻花海、走7天限定粉色隧道

▲大阪是最受台灣人喜愛的日本賞櫻城市，上圖為大阪城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪向來是最受台灣人喜愛的賞櫻地，根據日本最新預測，今年大阪櫻花預計於3月底至4月初達到滿開。《ETtoday新聞雲》整理5處今年必看大阪賞櫻景點與私房秘境，並同步推薦3間近年新開幕的奢華酒店，在客房內就能欣賞大阪城與櫻花美景。

▲▼大阪城公園護城河外也種滿櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

1.大阪城公園

身為大阪最代表性的景點，大阪城公園內種植約3000棵櫻花樹，旅客可以漫步在西之丸庭園中，欣賞櫻花勝景，並拍到粉嫩櫻花與雄偉天守閣同框的絕美畫面；或也可沿著護城河外圍漫步，這裡亦有上百棵櫻花樹能欣賞。

▲▼大阪造幣局每年只開7天。（圖／記者蔡玟君攝）

2.大阪造幣局

大阪造幣局每年僅對外開放 7 天的「櫻花大道（桜の通り抜け）」是內行人的最愛，這裡有多達140種、331棵櫻花樹，且每年都會選出代表性櫻花或發表最新品種，讓旅客漫步櫻花隧道中，欣賞不同櫻花樣貌。

今年櫻花大道開放時間為4月9日至4月15日，採完全預約制，未預約者無法入場，旅客必須事先在官網預約，取得QRcode，在入口時出示QRcode才能進場。

▲▼大阪大川櫻花遊船。（圖／記者蔡玟君攝）

3.大川櫻花遊船

想避開陸上人潮，不妨搭乘從八軒家濱碼頭出發的「大川櫻花遊船」。航程約25分鐘，可沿著大川欣賞兩岸櫻之宮公園約4800棵櫻花的壯觀風景。

▲▼大阪萬博公園櫻花。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

4.萬博紀念公園

位於吹田市的萬博紀念公園被列為「日本櫻花名所100選」，公園內種下5500棵櫻花樹，與藝術家岡本太郎設計的「太陽塔」形成強烈視覺對比，這裡空間寬敞，非常適合帶塊野餐墊，同時公園對面還有百貨商場「LaLaport EXPOCITY」，網羅300間品牌店舖，旅客只要使用VIsa就能在這裡盡情消費，賞櫻、購物同時滿足。

5.花博紀念公園鶴見綠地

若想看點不一樣的，鶴見綠地公園是推薦的私房賞櫻去處。公園內約有1400棵櫻花樹，且櫻花種類繁多，從早開的川澤櫻花、岡目櫻，到三月底至四月初盛開的澤美吉野，以及晚開的八重櫻都有。

賞櫻之餘，選擇一間能放鬆身心的酒店至關重要。以下精選三間近年新開幕的奢華酒店，現在透過Visa在Trip.com訂房不只快速便利，還可享折扣高達$2,000，千萬別錯過。

▲▼大阪Patina在部分客房就能俯瞰大阪城櫻花美景。（圖／業者提供）

1.大阪 Patina (Patina Osaka)

隸屬嘉佩樂酒店集團（Capella Hotel Group）最新品牌， 2025年5月正式開幕。酒店座落於大阪城公園對面，設計融合了現代極簡與自然美學，部分客房可直接從視窗飽覽大阪城天守閣與櫻花海，此外，館內還有佔據一整層的Patina Wellness、收藏大量黑膠唱片的The Listening Room和美食餐廳。

▲▼大阪華爾道夫。（圖／業者提供）

2.大阪華爾道夫 (Waldorf Astoria Osaka)

大阪華爾道夫坐落於大阪梅田最新開發區「Grand Green Osaka」，也是日本首間華爾道夫品牌酒店，於2025年3月開幕。酒店空間設計由André Fu操刀，融合品牌特有的裝飾藝術風格和日本傳統建築細節，所有客房均在31樓以上，將城市天際線與繁華都會風光盡收眼底。

▲▼大阪麗嘉皇家酒店 Vignette Collection。（圖／業者提供）

3.大阪麗嘉皇家酒店 Vignette Collection

身為大阪90年歷史的老牌飯店，位於中之島的「大阪麗嘉皇家酒店」在2025年加入IHG 旗下的奢華生活品牌「Vignette Collection」，並進行重新裝修。改裝後的空間保留了傳統的和式優雅，並融入了流水的意象設計，巧妙連結了大阪「水都」的文化底蘊，亦可讓旅客深度探索中之島地區的人文之美。

從大阪城公園的粉色護城河，到 2025 年新開幕的 Patina 或華爾道夫等頂奢酒店，這場關西賞櫻盛典值得最優雅的安排 。在人潮湧動的櫻花季中，使用 Visa 消費可以輕鬆跨越語言與地域限制，一鍵解鎖水都大阪的靈魂，無論是預訂機票、入住景觀客房，或預約中之島地區的精選餐廳，皆能輕鬆享有專屬折扣 。在花瓣飄落前，讓這份便利與優惠為您的日本之行增添從容，收藏限時的大阪美景 。



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