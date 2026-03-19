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饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0用餐體驗」　3道必吃菜色曝光

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」，3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下高端旗艦品牌「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠，共同推出年度企劃《四季交饗曲》，春季篇章4月1日正式登場，除了3道新設計的菜色外，還有主廚推薦的「風味路徑」，讓民眾可以把餐檯上的菜色，組合出更完整的感官經驗。

饗賓集團董事長陳毅航表示，饗 A Joy 自開幕以來，持續以餐飲、服務、美感與空間的整體表現，打造能代表台灣待客之道的高端餐飲體驗。此次攜手江振誠主廚，希望在原有基礎上更鮮明地回應台灣四季風土，也重新思考 Buffet 的用餐方式，透過主廚的策展視角，為饗 A Joy 帶來不同於以往的餐飲2.0「Selective Dining」體驗。

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲炙烤炭香和牛舌餅。（圖／記者黃士原攝）

在整體企劃設計上，《四季交饗曲》以春、夏、秋、冬為年度敘事主軸，將台灣四季的物產、氣候與風土印象，轉化為四季不同的專屬料理及餐台設計。透過策展式編排，饗 A Joy 原有的山、海、原、城四境語彙，也被進一步串聯與強化，讓賓客在用餐過程中，感受更清晰的季節主題與空間節奏。

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲白中白—石斑魚骨膠原白湯。（圖／記者黃士原攝）

作為首發的春季篇章，主題料理概念從山、海、原、城的城出發，江振誠主廚為「城」下的定義，「是建造希望的夢」，以「嚐鮮、暖心、滿胃」3大主旋律呈現山海滋味，設計出3道新料理。「炙烤炭香和牛舌餅」以台灣知名伴手禮為靈感（但真的是有牛舌），和牛舌炙烤後，搭在烙到微酥的牛舌餅上，蔥蒜美乃滋俐落的鹹香下藏著麻辣，酸奶油讓它變得清爽。

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲環島西班牙海鮮飯。（圖／記者黃士原攝）

江振誠說，台灣人喜歡在用餐中間喝碗熱熱的湯，所以他設計了「白中白—石斑魚骨膠原白湯」，將魚頭、魚骨的膠原熬出滑與稠，搭配百合根、北海道牛乳、干貝等食材的脆、嫩、鮮與Q。「環島西班牙海鮮飯」則是一道「反著做」的料理，鍋巴在最上層，中層是吸滿海味湯汁的米飯，海鮮留在下方，江主廚分享，「台灣是一碗海鮮飯，從南到北的海鮮是我們的驕傲；而每一粒台灣米，都代表一顆希望的種子」。

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲海鮮拼盤。（圖／記者黃士原攝）

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲鮑魚4吃。（圖／記者黃士原攝）

此外，過去Buffet強調的是多樣與豐盛，此次企劃則是同步導入「風味路徑」概念，江振誠以Fine Dining 的節奏邏輯為基礎，為Buffet設計更完整的品嘗順序，如何讓賓客在有限的胃口與時間裡，組合出更完整的感官經驗。例如把不同質地的鮑魚料理，組合在同一段享用，感受煎、炸、煙燻、磯煮之間的口感差異。

▲饗 A Joy攜手江振誠「升級2.0」　3道必吃菜色曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒壽司組合。（圖／記者黃士原攝）

也可以將鹽酥雞腿佐九層塔片與糯米椒加入泡飯之中，讓原本單線條的湯飯，轉化出酥香、辛香與熱度交疊的飽滿表情；或是把日本生蠔、雪蟹腳、白蝦、紅蟳組成海鮮盤，牛排搭配來自不同餐區的烤鳳梨與帶有煙燻氣息的調飲。甜點也不再只是單品結束，而是可以把龍眼蜜雞蛋糕夾入芋頭冰淇淋，再配一口熱咖啡，發揮小創意輕鬆讓台灣熟悉的街頭甜味升級。

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶升級午餐菜色。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房日前宣布再加開「延饗午宴」席次，3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶升級午餐菜色，龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹腳、和牛全都吃到飽，每人2580元+10%。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

關鍵字： 美食雲 饗 A Joy 江振誠

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