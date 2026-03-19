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TWICE開唱粉絲湧入！台北房價沒暴漲　飯店祭66折搶客

▲▼TWICE出發飛來台！7成員現身機場　定延變超瘦、Sana秀逆天長腿。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲TWICE出發飛來台，明（20日）至22日登上台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

記者彭懷玉／綜合報導

韓國人氣女團TWICE將於明（20日）至22日登上台北大巨蛋開唱，預計吸引大批海內外粉絲湧入台北，也為住宿、餐飲與周邊消費注入強勁動能，不過整體旅宿房價並未出現劇烈波動，甚至還有66折優惠。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任觀察，儘管追星熱潮帶動人潮，「除了大巨蛋周邊旅宿因地利之便，房價略有小幅上揚外，台北市整體旅宿房價並未出現劇烈波動」，顯示整體供給充足、量能穩健。他也強調，面對大型演唱會瞬間湧入的住宿需求，台北仍展現出首都城市的接待韌性與市場自我調節能力。

▲北投晶泉丰旅,茹曦酒店,路徒Plus行旅-站前館。（圖／台灣觀光創新協會提供）

▲北投晶泉丰旅。（圖／台灣觀光創新協會提供）
看準「演唱會經濟」商機，不少旅宿業者同步推出優惠專案搶客。台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，本次以北投晶泉丰旅推出的「星光Check In」專案最具話題，最低下殺66折；此外，茹曦酒店提供指定房型81折，新驛旅店復興北路店與水美溫泉會館也推出官網訂房9折優惠，鎖定預算型粉絲族群。

▲北投晶泉丰旅,茹曦酒店,路徒Plus行旅-站前館。（圖／台灣觀光創新協會提供）

▲茹曦酒店。（圖／台灣觀光創新協會提供）
針對規劃多日追星行程的旅客，部分品牌亦祭出長住方案，例如路徒、路境及謙商旅系列，連住2至5晚可享8折、甚至最低75折優惠，對於延長停留的粉絲更具吸引力。除了價格優惠，不少飯店也加碼迎賓禮、餐飲抵用金、早餐升級等服務，甚至因應演唱會晚間散場，提供延遲退房與交通補助，降低粉絲深夜返程壓力，提升整體住宿體驗。

▲北投晶泉丰旅,茹曦酒店,路徒Plus行旅-站前館。（圖／台灣觀光創新協會提供）

▲路徒、路境及謙商旅系列，連住2至5晚可享8折、甚至最低75折優惠。圖為路徒Plus行旅-站前館。（圖／台灣觀光創新協會提供）
李奇嶽進一步表示，這波熱潮不僅來自演唱會本身，台北市政府同步推出城市應援打卡活動，成功將偶像魅力與在地觀光結合。「許多粉絲為了參與『九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽』，也順道走訪貓空、北投溫泉博物館與台北玫瑰園等景點」，讓追星行程延伸為深度城市體驗。他也觀察到，不少國外粉絲同樣積極參與打卡，展現流行文化結合觀光資源的吸引力。

▲甚至也有粉絲特別包下飯店佈置TWICE主題房。（圖／粉絲小西提供）

▲▼甚至也有粉絲特別包下飯店，布置成TWICE主題房。（圖／粉絲小西提供）

▲甚至也有粉絲特別包下飯店佈置TWICE主題房。（圖／粉絲小西提供）

李奇嶽認為，TWICE此次來台「不僅是演藝盛事，更是對台北市觀光整合能力的一次檢閱」。從房價穩定到多元加值服務，台北逐步建立兼具價格透明與服務深度的「追星友善城市」模式。透過演唱會帶動的人潮與產業串聯，不僅提升國際能見度，也讓海內外粉絲在追星之餘，感受到台北的城市魅力與觀光實力。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 TWICE來台 TWICE

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