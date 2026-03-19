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MSC榮耀號5暑假航次「第2人半價」　旗下3郵輪亮點一次看

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲MSC地中海郵輪旗下兩大郵輪昨（18日）同步現身基隆港。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

MSC地中海郵輪旗下兩大郵輪昨（18日）同步現身基隆港。其中，MSC榮耀號展開2026年基隆母港航季，主打日韓短程航線；另一艘MSC華麗號則為環球航線途中首度停靠台灣，吸引國際旅客來台觀光。

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲MSC榮耀號祭出優惠，即日起至3月31日，5航次購買指定房型，即享「第2人半價」。（圖／業者提供）

此次最受矚目的，為榮耀號以「基隆與高雄雙母港」策略，推出15個航次，帶領旅客前往福岡、佐世保、沖繩、石垣島、宮古島、鹿兒島及韓國釜山、濟州等目的地。夏季航程自6月13日起，連續6周自基隆出發，11個日韓航程，密集布局暑假市場。

針對暑期旅遊旺季，MSC榮耀號也同步祭出優惠，即日起至3月31日止，指定航次（6月13日、6月25日、7月4日、7月12日、7月25日）購買指定房型，即享「第2人半價」，成為暑假郵輪市場亮點之一。

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲▼榮耀號樂高海上樂園；地中海遊艇會奢華套房。（圖／業者提供）

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

榮耀號總噸位達17.2萬噸，擁有超過2,200間艙房，從內艙、海景到陽台房及家庭房一應俱全。船上集結13間餐廳、20間酒吧，並設有樂高主題海上樂園、水上樂園、百老匯等級劇院與水療中心等設施，主打「一站式度假」。此外，也推出升級服務，包括AI智能管家24小時服務，以及結合專屬報到、優先登離船與飲品套餐的「禮遇陽台房」，強化高端客群體驗。

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲MSC華麗號首度靠泊基隆港。（圖／業者提供）

至於同日靠港的華麗號，則執行長達132天的環球航線，橫跨5大洲、造訪33國。該船融合歐式設計與多元娛樂設施，包括大型劇院、運動設施與多國料理餐廳，主打長天數深度旅遊市場。此次停靠基隆後，將續航東京、上海及東南亞等地。

除了台灣母港航線，MSC也同步布局全球市場，包括MSC詩歌號將自西雅圖出發，航行至阿拉斯加等地，以及西地中海等長程線的MSC歐羅巴號；最新郵輪MSC亞細亞號也預計於12月首航地中海，以下亮點不妨先筆記。

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲踏上全新阿拉斯加航線，欣賞令人歎為觀止的自然景觀。（圖／業者提供）

MSC詩歌號
2026年5月至9月自西雅圖出發，主打阿拉斯加與加拿大航線，行程涵蓋凱奇坎、朱諾、特雷西峽灣與維多利亞等地。亮點在於可近距離欣賞冰河、野生動物，並深入體驗當地原住民文化，適合喜愛自然景觀與深度旅遊的旅客。

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲具未來設計感的MSC歐羅巴號。（圖／業者提供）

MSC歐羅巴號
21.5萬噸「世界級」旗艦郵輪，採液化天然氣動力，主打環保與未來感設計。2026年4月至11月航行西地中海，串聯馬爾他、西班牙、法國與義大利等地，結合歷史文化與度假氛圍，並提供沉浸式娛樂與餐飲體驗。

▲MSC地中海郵輪。（圖／業者提供）

▲MSC亞細亞號的The Spiral無極螺旋滑道。（圖／業者提供）

MSC亞細亞號
預計2026年12月首航地中海，航線涵蓋巴塞隆納、馬賽、羅馬與馬爾他等城市。設計融合亞洲文化元素，最大亮點包括81公尺長的螺旋滑水道與長12公尺、寬9公尺的巨型龍形裝置，搭配SPA、海景泳池與多元娛樂設施，主打結合文化與娛樂的全新郵輪體驗。

▲▼麗星郵輪探索星號11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／麗星郵輪提供）

▲麗星郵輪探索星號。（圖／麗星郵輪提供，下同）

另外，又有「最懂台灣人郵輪」之稱的麗星郵輪，即日起至4月30日期間祭出三大優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」、指定航次每房加贈4,000元郵輪消費金，以及8月2日基隆出發直航日本東京、大阪的市場獨家航程，鎖定家庭旅遊與暑期度假商機。

▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」。（圖／業者提供）

▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」。

其中，最受親子家庭關注的「暑假兒童免費搭郵輪」專案，適用於7月5日至8月23日期間非周五出發的暑假平日航次，未滿12歲兒童與父母同行即可享船票免費優惠，相關航程每人每晚3,600元起，每航次限量50間。除了暑期檔期外，業者也針對5、6月指定6天5晚航次推出加碼回饋，凡購買指定航次，每房可獲4,000元郵輪消費金，可用於船上餐飲、娛樂。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 MSC地中海郵輪 麗星郵輪 日韓旅遊 國外特色

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