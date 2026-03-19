廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略　看百萬粉蝶花、雲海

▲廣島世羅町是日本最夢幻的花海小鎮。（圖／廣島縣世羅町提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

百花盛開的季節到來，接下來到廣島縣玩別只賞櫻，當地小鎮「世羅町」擁有日本最大規模的花田景觀，從3月下旬的櫻花祭開始，接力有鬱金香、芝櫻、粉蝶花海接力登場，還有機會捕捉到雲海與花田同框的壯觀景象，本篇整理出這座花海小鎮4種推薦玩法攻略。

位於廣島縣的世羅町以四季花田和豐富的自然風光聞名，最推薦交通方式是從尾道搭乘巴士，約1小時車程即可抵達；在花季期間，旅客可購買「世羅農園賞花通票」，其中包含每個周末從廣島巴士轉運站直達車與入園門票，車程約1小時，或旅客可自駕前往更方便。

▲世羅高原農場是必去賞櫻景點。

玩法1：世羅高原農場看130公尺櫻花花廊、彩虹鬱金香花海

「世羅高原農場」每年3月下旬都會舉辦「櫻花祭」，園內最吸引目光的是長達約130公尺的櫻花花廊，旅客可登上「三春展望台」，即可將整片花田景觀一覽無遺。園區內同時盛開大片金黃色油菜花，與藍天交織出充滿春意的景色，也設有多處拍照景點，深受旅人喜愛。

從4月10日起則由「鬱金香祭」接力登場，其中人氣最高的「虹之畑」，由多色鬱金香排列成大弧形花田，從「見晴之丘展望台」俯瞰宛如彩虹般延展於山丘之上；花田設計每年都會重新規劃，因此每次造訪都能欣賞到不同的花海景觀，幸運的話還有機會同時欣賞櫻花與鬱金香盛開的美景。

▲「Flower village 花夢之里」看百萬粉蝶花海。

▲也能欣賞30萬株芝櫻。

玩法2：Flower village 花夢之里看百萬粉蝶花海

位於世羅町的花田景點「Flower village 花夢之里」，擁有西日本最大級規模、約4萬平方公尺的花丘景觀。每到春季，約100萬株藍色粉蝶花與30萬株芝櫻同時盛開，整座山丘被藍色與粉紅色花海覆蓋，形成壯觀景象。

園內設有多處拍照景點，其中人氣最高的「天色之扉」，更是許多遊客必訪的拍照地標，站在門框前拍照，彷彿漂浮在花海之上，能拍出夢幻般的畫面。

▲在「花站世羅」能捕捉花田與雲海景象。

▲世羅町四季都有花海能欣賞。

玩法3：花站世羅2026春之花祭 看雲海與花田交織景色

佔地約7公頃的花站世羅，以花朵拼接而成的巨型花卉畫作聞名，每年都成為日本國內熱門話題。今年的花田主題為活躍於美國職棒舞台的「大谷翔平選手」，利用桃色蒲公英等20種以上花卉拼接而成，形成色彩繽紛的花田圖案。

此外，由於世羅町位於高海拔地區，清晨時雲海出現的機率相當高，春季期間園區特別開放清晨入園時段，旅人可以在清晨5點至9點之間入園，拍攝雲海與花田交織的夢幻景色，園區內也設有汽車露營區與手作鞦韆等設施，讓人彷彿置身繪本世界。

▲與道之驛相鄰的飯店「Fairfield by Marriott 廣島世羅」。

▲「世羅菇園」也有直營餐廳能品嚐特色料理。

玩法4：漫遊花海小鎮品嚐美食、美酒

若想深入探索廣島世羅町，推薦以自行車作為交通方式。鎮內多座花田距離適中，在「道之驛世羅」可租借電動輔助自行車 E-BIKE，依行程自由騎遊花田與鄉村風景，在道之驛除了有銷售世羅特產蔬果之外，還可以品嚐到使用世羅產六穀豬、高麗菜和番茄等製成的「世羅漢堡」。

與道之驛相鄰的「Fairfield by Marriott 廣島世羅」提供舒適住宿，旅人也可將附近餐廳外帶美食帶回飯店享用。旅途中別錯過世羅盛產的菇料理，在「世羅菇園」直營餐廳 mantenere Pino可品嚐香菇義大利麵、披薩與採預約制的純素餐點等在地風味。

▲世羅釀酒廠。

當地也有一間著名的「世羅釀酒廠」，酒莊使用100%世羅產葡萄釀造葡萄酒，包括梅洛以及廣島原生品種「蜜維納斯（Honey Venus）」葡萄等。這些葡萄由小鎮內約20家農家共同栽培，每年於9月至10月進行採收與釀製，展現世羅在地風土特色，今年春季推出的新款氣泡酒「世羅幸水Cidre」備受矚目。

世羅氣泡酒曾於2025年法國「Concours des Féminalise」葡萄酒競賽中榮獲金獎，以細緻氣泡與柔和果香著稱，酒莊除了提供季節性工廠參觀，也附設餐廳與特產商店，旅人可以在此品嚐使用世羅MINORI牛等當地食材製作的料理，同時選購葡萄酒與在地特產。

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