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水煎包、小籠包一律8元！三重40年老店　還有客人直接狂掃百顆

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

三重美食推薦吃什麼？來推薦超便宜的「集美煎包小籠包」，在地開賣40多年的三重美食，水煎包、小籠包每顆只要8元，之前才賣7元漲價漲1元，也只是佛心漲價，營業時間從早上6點半開賣，不分平假日任何時段，來到這裡都會看到有人排隊，大家買起來不手軟，都是起碼10個以上起跳，來找三重美食可別錯過了。

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在哪裡？
小籠包位於三重集美街上，三重高中斜對面，遠遠就看到排隊人潮，三步併成兩步快馬加鞭加入排隊行列之中。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
營業時間很長，從早上6點半賣到晚上8點，星期天會公休，可以從早吃到晚，通常只要避開正餐時間，人就比較少一些。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單價錢
價錢一顆只要8元，沒錯之前是賣7元，菜單價錢請依店家現場為主，只有賣水煎跟小籠包，雖然排隊人龍很長，但店員的手速真的很快，攤位上好幾個人分工合作，所以實際排隊時間也不會很久。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

色澤金黃誘人
可以看到疊高高的小籠包，旁邊還有一鍋擺滿滿水煎包，翻鍋起來金黃色恰恰很誘人，仔細看三重集美街水煎包小籠包的個頭大小，也比一般水煎包小一點點而已，所以真的很佛啊！

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

醬料區
醬料區自行取用，每個人都是順著排隊路線，只要經過就順手包醬料，這樣拿到水煎包小籠包就可以直接走人，不然擠一堆人在那邊等醬料。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

老饕直接買100個
我點了水煎包和小籠包，都想要試試看，等到我買完時，我後面的阿伯說一個驚人的數字，50個小籠包50個水煎包，然後5個裝一袋，好險我排在他的前面，我看到排阿伯後面的是妹子，瞬間表情一沉說明一切。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

水煎包
咬開來水煎包內高麗菜餡爽脆鮮甜，吃起來感覺幾乎沒啥調味，光靠高麗菜本身的甜度就很好吃，皮煎就煎到有點脆脆恰恰；如果是口味比較重的人，可以加點辣椒醬，我是都沒有加，因為我覺得原味就很好吃。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

小籠包
小籠包裡頭包了肉餡調味也很棒，肉餡鮮甜不油膩，我大概兩口就解決掉一顆，應該要再多買個幾顆，然後轉頭看了一下攤位，排隊人潮又比我一開始排的更多，只好放棄要加購的念頭。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
來到三重必吃的「集美煎包小籠包」，以8元價格，不論是小籠包或水煎包性價比真的太高了，這要是在我家附近我一定吃爆。

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼集美煎包.小籠包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

集美煎包.小籠包

地址：241新北市三重區集美街199號
電話：0922－284381
營業時間：06：30－19：30（周六營業至18：30、周日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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