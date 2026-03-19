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王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　聚火鍋明起開始供應兩部位

▲王品獨家日本國產牛全頭進口 聚首發開吃788元起。（圖／記者黃士原攝）

▲日本F1國產牛霜降部位。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團今日宣布將進口整頭日本F1國產牛，明天起首先在「聚 日式鍋物」提供雪花、霜降兩個部位，而且4月30日消費任一客國產牛套餐，就可玩一次牛轉好運遊戲，有機會再免費吃北海道昆布雪花豬肉或雪花牛肉套餐。

日本F1國產牛是指第一世代的優配混種牛，以和牛混種安格斯黑牛或乳牛孕育出的品種，它有和牛柔嫩細緻的油花，卻不會因油脂過多而生膩，肉質較有彈性，香氣馥郁高雅，每一口都能感受它的鮮腴。

▲王品獨家日本國產牛全頭進口 聚首發開吃788元起。（圖／記者黃士原攝）

▲日本F1國產牛雪花部位。（圖／記者黃士原攝）

過去王品集團都是進口指定部位，這次與日本伊藤火腿合作，引進60頭日本F1國產牛、並採全頭進口，讓消費者可體驗不同部位的口感與味道。王品表示，明天起搶先在「聚 日式鍋物」供應雪花、霜降兩個部位，套餐售價788元起，

歡慶日本國產牛套餐上市，「聚」明天起至4月30日，凡到店消費任一客日本國產牛套餐，就可玩一次牛轉好運遊戲，有機會再免費吃北海道昆布雪花豬肉或雪花牛肉套餐。

▲美威鮭魚首度與順億鮪魚聯名推出春季限定厚切「炙香鮭鮪雙拼主餐」。（圖／美威鮭魚提供）

▲美威鮭魚首度與順億鮪魚聯名推出春季限定厚切「炙香鮭鮪雙拼主餐」。（圖／美威鮭魚提供）

另外，美威鮭魚宣布首度攜手台灣順億鮪魚，推出史上首檔聯名餐點「炙香鮭鮪雙拼飯」（今日上市），經典醬烤鮭魚排選用美威招牌厚切鮭魚排，先以特製蒜香味噌醃漬入味，後刷上醇厚蒲燒醬經高溫炙烤；醬烤鮪魚腹排則是把鮪魚腹肉刷上鹹甜適中的蒲燒醬後大火炙烤。餐盤裡還有XO醬鮭魚飯糰與義式烤時蔬。

關鍵字： 美食雲 王品 日本F1國產牛 日本國產牛

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