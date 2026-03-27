陡度有感視野遼闊！大坑6號登山步道　能眺望台中城景還藏小吊橋

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

之前比較常爬的是大坑9號步道和大坑10號步道，偶爾會爬爬大坑7號步道，這三條都還算是比較初級者可以試試的，甚至親子族群也適合。有一次我們嘗試從7號步道上6號步道下，突然覺得大坑6號步道好漂亮，步道規劃得很不錯，而且視野也很好，所以這次我們來挑戰大坑6號步道試試。

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停車場

大坑6號步道和大坑7號步道入口處是在同一個停車場，這裡大概可以停放50輛車左右，不過早上的時候比較容易滿，建議要有耐心等。要不然的話，就是過了中午再來就好，下午爬山的人會比較少，停車位也會比較好找。因為步道沒有廁所，所以可以在停車場旁邊的廁所上完再出發喔！

步道入口

入口處就有寫著指標，對面就是大坑7號步道。如果有大坑9號步道爬山經驗的人，就可以試試6上7下，如果怕第一次來爬覺得辛苦的話，那可以試試7上6下。

介紹

▲一路上都是階梯喔！不過因為步道不會太陡，而且也很乾淨，還滿好走的。

▲中間會有一個觀景台，如果累了可以在這裡歇歇，還可以眺望前方的台中市景，慈濟醫院也是清楚可見喔！

▲接著就是一段的水泥步道，這一段有點陡，不過因為都有林蔭，所以並不會覺得很辛苦。

▲接著就是一大段的木棧步道再銜接比較大的水泥＋石子步道，我覺得台階還滿寬的！所以走起來不太會有危險性。

▲走過木造階梯之後，可以抵達第一個觀景台，假日很多人會在這裡拍照停歇！

▲通過這個電塔之後，離觀音亭就不遠了，加油！

彷彿置身龍貓森林

這片竹林很漂亮，很有置身龍貓森林的感覺，前面有兩條路，都可以通往觀音亭。左邊會比較好走，不過要稍微繞一下，右邊會比較陡，不過撐一下就到了！

大山母山

這段的木階梯真的是有點辛苦，真的很陡！原來這裡叫大山母山，海拔380公尺，空氣超好的！

觀音亭

走到步道底，就可以看到有些菜攤，早上的時候還有賣行動咖啡的，然後轉一個彎就可以抵達觀音亭囉！觀音亭真的很熱鬧，不過平日或假日都很多人在這裡泡茶聊天，而且休息的區域也很多！



▲如果要繼續銜接6號步道的話，走到觀音亭廁所後方就可以繼續接6號步道囉！

▲第二段的6號步道真的很漂亮，這裡充滿了大自然的感覺，空氣很好，而且視野也很好。

▲而且這條的變化性比較高，每走過一段就是不同的路，步道兩邊都是樹木，真的很幽靜很療癒！

▲第二段的步道中間也有一個觀景台，這裡可以吹吹風，拍拍照。

▲接下來這一段會比較難走一點，不過還不至於會危險，只是路面比較不均衡就是了。

▲再經過小小的吊橋，記得禮讓對向的山友喔！

真正的爬山體驗

爬過大坑9號步道和大坑10號步道之後，會覺得6號步道真的很不一樣，感覺更接近大自然了，這才真的是有在爬山的感覺。

▲最後一段囉！走到後面就會覺得很輕鬆了！

抵達步道終點

到囉！覺得大坑6號步道一路走走伏伏、高高低低，而且步道都設計的很多元，走起來覺得很新鮮不無聊。而且視野也超棒，可以大口大口呼吸新鮮空氣。

▲之後會看到左手邊的福德祠，也就是土地公廟。

6、7號步道都能下山

從大坑6號步道上來，抵達風動石之後，再從大坑6號步道下去。也可以從大坑6號步道上來，再從大坑7號步道下去，都是銜接同一個停車場。

南海寺

走到底是南海寺，這裡有免費的桌椅可供山友使用，不過記得離開的時候要收拾乾淨！我們這天經過的時候看到很多人都在泡茶聊天，居然有山友看到我們之後問我們要不要吃？太可愛了啦！如果有需要上廁所的話，旁邊就有公共廁所可以使用。

風動石公園

走到底就是風動石公園囉！這裡有免費的體能運動場，之前帶來的時候玩得很開心。這裡的觀景台場所比較大，所以很多山友會帶著零食、餅乾和水果在這裡休息。我們也都會習慣在這裡休息一下吃個東西再繼續往回走。

評論

傳說中的風動石就是它囉！海拔360公尺，傳說山間的氣流在石縫中盤旋，會發出呼嘯聲，因此而命名。風動石不管風吹、日曬、雨淋都堅守崗位，為了防岩石崩落，還設了錨碇柱。如果想要欣賞不同的風景的話，可以從大坑7號步道下去，全長才1100公尺，階梯也不會很多，很輕鬆好走喔！

大坑6號登山步道

地址：台中市北屯區松竹路一段軍功公墓旁的小徑（350巷）

飛天璇

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