日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　限時18天販售4品項

▲長崎蛋糕Castella的發源本家「文明堂總本店」首度登台。（圖／苗林行提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

長崎蛋糕Castella的發源本家「文明堂總本店」首度登台，除帶來最經典的0.6號條裝長崎蛋糕，還有抹茶、巧克力等口味，僅賣4種品項，3月20日起至4月6日限時18天於SOGO忠孝館「春の日本展」快閃販售。

▲文明堂總本店的經典長崎蛋糕底部特有的雙目糖顆粒感，被視為正宗長崎蛋糕的靈魂。

文明堂總本店的長崎蛋糕Castella，依循傳統技藝手工製作，具有「絕妙的金黃烤色」及「新鮮素材構築的芳醇風味」兩特色，口感濕潤且層次豐富，尤其是經典長崎蛋糕底部特有的雙目糖顆粒感，更被視為正宗長崎蛋糕的靈魂。

文明堂總本店於1900年在長崎創立，把16世紀由西班牙傳入日本的金黃色燒菓子，轉化為富有東方滋味與文化底蘊的經典甜點。此次快閃由專業食材代理商「苗林行」引進，選用空運直送來台，以維持蛋糕新鮮度。

此次快閃登台帶來最經典的「0.6號條裝長崎蛋糕」，每份10片售價680元；還有「經典長崎蛋糕」、「抹茶長崎蛋糕」及「巧克力長崎蛋糕」，採5片獨立包裝禮盒，每份580元，售完為止。

SOGO忠孝館：春の日本展

活動時間：3月20日至4月6日11:00-21:30

活動地點：遠東SOGO忠孝館12F活動會館

▲日本拉麵名店「中華蕎麦三藤」登台。（圖／老井集團提供，下同）

另外，來自東京、連續7年榮獲米其林必比登推介的拉麵名店「中華蕎麦三藤」，今日正式進駐台中誠品480。慶祝開幕，3月31日前單筆消費滿300元，即可獲得「生食級糖心蛋」加菜券。

中華蕎麦三藤曾在2015年起連續7年榮獲米其林必比登推介，由老井極上燒肉代理引進，全台首店進駐台中誠品480，今日正式開幕。店裡提供3款人氣拉麵，招牌「中華蕎麦－雞醬油」以嚴選雞肉經細火慢熬，打造出芳醇濃郁的雞湯底，再結合蛤蜊與干貝精華，形成層次豐富的雙重湯頭。

▲松露奶油菌菇拉麵。（圖／老井集團提供）

▲中華蕎麦─貝鹽拉麵。

除經典口味外，「松露奶油菌菇拉麵」湯頭則是以雞肉與豬肉一同熬煮，呈現濃稠質地並富含膠原蛋白，再加入松露以及香氣濃郁的牛肝菌。「中華蕎麦─貝鹽拉麵」採用大量蛤蜊和扇貝來熬煮湯頭，滿滿的海洋鮮味。

慶祝開幕，中華蕎麦三藤也特別推出期間限定優惠活動，即日起至3月31日，單次消費滿300元，即可獲得「生食級糖心蛋」加菜券1張（限下次消費使用）。4月1日至4月30日，只要在指定貼文下方留言並追蹤「中華蕎麦三藤」臉書粉專或官方IG，即可獲得飲品1份。