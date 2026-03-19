台南熱氣球嘉年華4/25登場！看火舞+光雕音樂會　升空俯瞰大地

▲台南熱氣球嘉年華。（圖／西拉雅風管處提供，下同）

記者蔡玟君／台南報導

由西拉雅國家風景區管理處主辦的「2026西拉雅森活節」將於4月25日正式開跑，其中首周主打「熱氣球嘉年華」，結合熱氣球繫留體驗與限定光雕音樂會，預計再掀一波打卡熱潮。

今年西拉雅森活節分別在4月最後一個周末與五一連假舉行，活動首周（4月25、26日）以熱氣球為最大亮點，白天可欣賞繽紛熱氣球升空，夜晚則推出限定「熱氣球光雕音樂會」，搭配被譽為國際級演出的「即將成真火舞團」，透過火焰、燈光與音樂交織，打造沉浸式視覺饗宴，成為今年最具話題的夜間活動之一。

▲台南熱氣球嘉年華今年也有熱氣球光雕音樂會。

主辦單位也攜手13家在地飯店推出住宿優惠，旅客只要入住指定飯店，即有機會獲得500元熱氣球繫留體驗券，讓民眾能近距離感受升空魅力，從高空俯瞰西拉雅自然風光。

▲第二周則是毛孩主題活動。

五一連假當周則規劃為「親子 × 毛孩主題日」，深受小朋友喜愛的《救援小英雄波力》人氣角色波力與安寶，將與交通部觀光署吉祥物喔熊及西拉雅灰熊熊一同現身，與民眾近距離互動拍照，帶來滿滿的萌感。

此外，今年活動特別攜手人氣IP屁財合作，於活動現場設置高達4公尺的屁財充氣氣球，打造吸睛的拍照打卡亮點；市集區也規劃闖關抽好禮、DIY手作體驗等多元活動，讓大小朋友都能玩得盡興。

活動期間也規劃完善交通接駁服務，4月25、26日提供免費接駁車，旅客可從台鐵隆田站轉乘前往，或選擇租借YouBike輕鬆抵達會場。