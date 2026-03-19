住梨山賓館「加100元贈武陵、福壽山門票」　4人最多省近千元

▲梨山賓館攜手武陵與福壽山農場，自4月起推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。（圖／梨山賓館提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

在櫻花之後，大梨山地區陸續有紫藤花、蘋果花、魯冰花等接力綻放，從4月一路美至6月。看準此熱潮，梨山賓館攜手武陵與福壽山農場，自4月起推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。旅客只要入住飯店，每房加價100元，依人數贈其中一座農場門票；住兩晚可加購兩大農場門票，最低住一晚含早晚餐4,800元。

▲▼福壽山蘋果花；環山紫藤花。



每年4月至6月進入梨山旺季。4月可欣賞粉嫩桃花點綴山谷，以及福壽山農場盛開的蘋果花海；同時，武陵農場與環山部落也迎來紫藤花季，紫色花串如瀑布般垂落。進入5月後，色彩繽紛的魯冰花接力登場，而鄰近的合歡山杜鵑花季也同步展開。即使到了6月，當平地氣溫逐漸升高，梨山仍維持約22度的涼爽氣候，適合避暑與健行。

▲▼福壽山魯冰花；德基水庫眺望雪山群峰視角。



業者表示，由於梨山賓館位於武陵與福壽山的中心交接地帶，若想一次玩遍武陵與福壽山，以梨山作為住宿據點十分方便。此次推出的「百元Double Play」方案，住飯店每房加價100元，即可獲得其中一座農場門票；若安排三天兩夜行程，則可同時取得兩大農場門票，等於用100元就能換得多張農場門票，尤其入住天數越多、人數越多，折算下來越划算。

▲▼梨山賓館位於武陵與福壽山的中心交接地帶；夏季銀河觀星照。



梨山賓館副總經理林閔政指出，這幾年梨山賓館不只沒漲價，更特別在4至6月推出「百元 Double Play 雙農場」 賞花應援方案，讓客人多停留住一個晚上，只要入住三天二夜，不管三人房、四人房，每房只要加價100元，就能取得兩個農場的門票。如果只入住一個晚上的遊客，就只能選擇其中一個農場。

業者指出，住愈多晚、選住三人房、四人房就更划算，最高可以用100元換到福壽山門票4張和武陵農場門票4張，一家人旅行節省將近千元。業者說，房價約為4800元，軍公教4500元、 銀髮族4300元（皆含早、晚餐），希望吸引更多旅客走進高山，感受不同於平地的春日風景。

▲▼福壽山農場「楓林雅築」去年11月整修完工，包含升級智能窗簾、改為開放式衣櫃，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，福壽山農場內也有多種入住選擇，其中閣樓式「楓林雅築」去年11月中整修完工，包含升級智能窗簾、改為開放式衣櫃，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶，即便在深山中也能享有舒適入住體驗。

▲▼國民賓館是場內最新的旅宿，也是綠建築。（圖／記者彭懷玉攝）



而2022年新建的「國民賓館」則是場內最新的旅宿。場方表示，國民賓館為擁有執照的綠建築，光是環評就走了7年，得來不易，全館以自然材質打造、感應式燈，響應節能減碳，客房僅規劃62間，以雙人房與四人房為主，約8至9坪大的客房內，皆擁有私人陽台，免出門即可收進群山風光。