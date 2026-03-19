ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住梨山賓館「加100元贈武陵、福壽山門票」　4人最多省近千元

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

▲梨山賓館攜手武陵與福壽山農場，自4月起推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。（圖／梨山賓館提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

在櫻花之後，大梨山地區陸續有紫藤花、蘋果花、魯冰花等接力綻放，從4月一路美至6月。看準此熱潮，梨山賓館攜手武陵與福壽山農場，自4月起推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。旅客只要入住飯店，每房加價100元，依人數贈其中一座農場門票；住兩晚可加購兩大農場門票，最低住一晚含早晚餐4,800元。

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

▲▼福壽山蘋果花；環山紫藤花。

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

每年4月至6月進入梨山旺季。4月可欣賞粉嫩桃花點綴山谷，以及福壽山農場盛開的蘋果花海；同時，武陵農場與環山部落也迎來紫藤花季，紫色花串如瀑布般垂落。進入5月後，色彩繽紛的魯冰花接力登場，而鄰近的合歡山杜鵑花季也同步展開。即使到了6月，當平地氣溫逐漸升高，梨山仍維持約22度的涼爽氣候，適合避暑與健行。

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

▲▼福壽山魯冰花；德基水庫眺望雪山群峰視角。

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

業者表示，由於梨山賓館位於武陵與福壽山的中心交接地帶，若想一次玩遍武陵與福壽山，以梨山作為住宿據點十分方便。此次推出的「百元Double Play」方案，住飯店每房加價100元，即可獲得其中一座農場門票；若安排三天兩夜行程，則可同時取得兩大農場門票，等於用100元就能換得多張農場門票，尤其入住天數越多、人數越多，折算下來越划算。

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

▲▼梨山賓館位於武陵與福壽山的中心交接地帶；夏季銀河觀星照。

▲梨山賓館與4-6月福壽山農場、武陵農場花卉。（圖／梨山賓館提供）

梨山賓館副總經理林閔政指出，這幾年梨山賓館不只沒漲價，更特別在4至6月推出「百元 Double Play 雙農場」 賞花應援方案，讓客人多停留住一個晚上，只要入住三天二夜，不管三人房、四人房，每房只要加價100元，就能取得兩個農場的門票。如果只入住一個晚上的遊客，就只能選擇其中一個農場。

業者指出，住愈多晚、選住三人房、四人房就更划算，最高可以用100元換到福壽山門票4張和武陵農場門票4張，一家人旅行節省將近千元。業者說，房價約為4800元，軍公教4500元、 銀髮族4300元（皆含早、晚餐），希望吸引更多旅客走進高山，感受不同於平地的春日風景。

▲福壽山農場松廬,楓紅,福壽山農場國民賓館,福壽山農場楓林雅築。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼福壽山農場「楓林雅築」去年11月整修完工，包含升級智能窗簾、改為開放式衣櫃，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福壽山農場松廬,楓紅,福壽山農場國民賓館,福壽山農場楓林雅築。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，福壽山農場內也有多種入住選擇，其中閣樓式「楓林雅築」去年11月中整修完工，包含升級智能窗簾、改為開放式衣櫃，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶，即便在深山中也能享有舒適入住體驗。

▲福壽山農場松廬,楓紅,福壽山農場國民賓館,福壽山農場楓林雅築。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼國民賓館是場內最新的旅宿，也是綠建築。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福壽山農場松廬,楓紅,福壽山農場國民賓館,福壽山農場楓林雅築。（圖／記者彭懷玉攝）

而2022年新建的「國民賓館」則是場內最新的旅宿。場方表示，國民賓館為擁有執照的綠建築，光是環評就走了7年，得來不易，全館以自然材質打造、感應式燈，響應節能減碳，客房僅規劃62間，以雙人房與四人房為主，約8至9坪大的客房內，皆擁有私人陽台，免出門即可收進群山風光。

關鍵字： 台中旅遊 大梨山地區 梨山賓館 福壽山農場 武陵農場 賞花旅遊 花海旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

楊丞琳翻唱〈你啊你啊〉　曝：比起閩南語更熟悉粵語

推薦閱讀

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　

TWICE大巨蛋開唱　台北房價沒暴漲

TWICE大巨蛋開唱　台北房價沒暴漲

COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！

EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！

廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略

廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

東京櫻花開了！　「滿開」最佳觀賞期曝

東京櫻花開了！　「滿開」最佳觀賞期曝

日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　限時18天販售4品項

日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　限時18天販售4品項

MSC榮耀號5暑假航次「第2人半價」

MSC榮耀號5暑假航次「第2人半價」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台

六福莊4月限定「兩大一小」6999元起

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

省250元　台中東勢林場3／21免門票

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

凱撒10據點「住1送1晚」3999元起

熱門行程

最新新聞更多

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　

TWICE大巨蛋開唱　台北房價沒暴漲

COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！

廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

東京櫻花開了！　「滿開」最佳觀賞期曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366