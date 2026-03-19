日本拉麵名店「中華蕎麦三藤」登台　連7年入選東京米其林

▲日本拉麵名店「中華蕎麦三藤」登台。（圖／老井集團提供）

記者黃士原／台北報導

來自東京、連續7年榮獲米其林必比登推介的拉麵名店「中華蕎麦三藤」，今日正式進駐台中誠品480。慶祝開幕，3月31日單筆消費滿300元，即可獲得「生食級糖心蛋」加菜券。

中華蕎麦三藤曾在2015年起連續7年榮獲米其林必比登推介，由老井極上燒肉代理引進，全台首店進駐台中誠品480，今日正式開幕。店裡提供3款人氣拉麵，招牌「中華蕎麦－雞醬油」以嚴選雞肉經細火慢熬，打造出芳醇濃郁的雞湯底，再結合蛤蜊與干貝精華，形成層次豐富的雙重湯頭。

▲松露奶油菌菇拉麵。（圖／老井集團提供）

▲中華蕎麦─貝鹽拉麵。（圖／老井集團提供）

除了經典口味外，「松露奶油菌菇拉麵」湯頭則是以雞肉與豬肉一同熬煮，呈現濃稠質地並富含膠原蛋白，再加入松露以及香氣濃郁的牛肝菌。「中華蕎麦─貝鹽拉麵」採用大量蛤蜊和扇貝來熬煮湯頭，滿滿的海洋鮮味。

慶祝開幕，中華蕎麦三藤也特別推出期間限定優惠活動，即日起至3月31日，單次消費滿300元，即可獲得「生食級糖心蛋」加菜券1張（限下次消費使用）。4月1日至4月30日，只要在指定貼文下方留言並追蹤「中華蕎麦三藤」Facebook或Instagram官方帳號，即可獲得飲品1份。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

另外，鳥貴族2024年9月登台，目前已有新光三越南西店、ATT 4 FUN信義店、大巨蛋店、慶城店及大葉高島屋店，全都集中在台北市。不過品牌接下來規劃前往桃園展店，根據人力銀行的召募資訊，地點就在ATT筷食尚2樓，以後當地人不用跑台北就吃得到。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。