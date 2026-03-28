松山隱藏版仙草三輪車！在地超過30年　24小時慢火熬煮甘甜滑順

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「紅燈籠三輪車仙草」藏在南京東路巷口的松山美食，由人稱仙草伯的老闆經營超過30年的三輪車攤車，營業時間到晚上10點半，不少在地人深夜會去買的台北松山區宵夜甜品，主打新竹關西仙草乾慢火熬煮24小時製作燒仙草、仙草凍以及仙草茶，是許多人從小吃到大的台北燒仙草，尤其是天氣冷來上一碗熱呼呼燒仙草，暖胃又暖心，純粹自然的仙草香氣讓人一試就圈粉了。

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在哪裡？

攤車位在台北市松山區南京東路五段291巷口，出捷運南京三民站步行過來，大約幾分鐘就能看到熟悉的三輪車攤位，很多附近上班族或居民晚上，也都會順道來買一碗燒仙草暖暖胃，附近還有東引小吃店以及司機俱樂部滷肉飯等等松山美食。

營業時間

算是從傍晚賣到深夜時段的甜品小吃攤，很多人在晚餐後或是宵夜時間，都會特地來買杯仙草茶或一碗燒仙草，冬天尤其熱門。

環境

攤位非常簡單，就是一台充滿歲月感的三輪車搭配紅燈籠，紅燈籠三輪車仙草沒有內用座位，多數人都是買了直接站在路邊吃，或是邊走邊喝仙草茶。

天冷人潮湧現

每到天氣變冷時，攤車前常常出現人潮，他們家的在地熟客很多，有人甚至從小吃到大，看到紅燈籠三輪車仙草亮燈就會停下腳步買一碗。

菜單

▲菜單其實很簡單，主打全部都是仙草系列，有燒仙草、仙草凍、仙草茶、仙草凍飲等等。

關西仙草慢熬而成

這裡最大的特色，就是所有仙草都是店家親自熬煮，使用新竹關西仙草乾，經過長時間慢火熬煮，讓仙草自然釋放出天然膠質。

燒仙草

這次我點了一碗燒仙草，一端上來熱氣直冒。燒仙草口感滑順，入口帶著淡淡仙草香，加上甜度不高，幾乎只有仙草本身的甘甜，喝起來非常自然，尤其天氣冷時，在路邊吃一碗燒仙草，整個人都暖了起來。

嫩仙草凍

除了燒仙草之外，嫩仙草凍也是人氣商品，仙草凍加入奶球與蜂蜜，口感清爽又滑嫩，他們家的仙草凍不像市售那種很Q的口感，而是比較柔嫩滑順。

心得

「紅燈籠三輪車仙草」是一家非常有特色的台北老攤車，用最簡單的材料，做出最純粹的仙草味道，無論是燒仙草還是仙草凍都很有古早味，真的很值得來試試。

紅燈籠三輪車仙草

地址：台北市松山區南京東路五段291巷1號

營業時間：16：30－22：30（周日公休）

電話：0955－935774

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