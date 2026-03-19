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TWICE應援飲「星光藍珍珠奶茶」回歸　明起憑門票手燈免費換

▲▼翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」回歸。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」回歸。（圖／翰林茶館提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國人氣女團TWICE本周五起一連3天在台北大巨蛋開唱，「翰林茶館」應援飲品「星光藍珍珠奶茶」即日起回歸，演唱會期間憑門票或應援物可免費兌換，6門市每日各限量200杯，加碼再送「翰林功夫茶麵」優惠券，門市更同步換上9款TWICE專屬飲料杯。

翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」以藍柑橘與蝶豆花調製出夢幻藍紫色澤，搭配招牌珍珠烏龍奶茶，外帶優惠價59元（原價120元）、內用優惠價108元（原價188元）。

3月20日至22日期間憑TWICE演唱會門票或任一應援物（手燈、應援服、娃娃、吊飾等）至翰林茶館6家指定門市，即可免費兌換「星光藍珍珠奶茶」1杯，每日11時、14時2時段發放號碼牌，每時段100張、每人限換1杯。

6家指定門市包括微風台北車站、板橋新站、台北美麗華、宏匯廣場、台北新光A11、林口三井。

▲▼翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」回歸。（圖／翰林茶館提供）

▲同步推出9款應援飲料杯。

業者也打造9款TWICE限定應援飲料杯，即日起至4月15日中杯飲品將全數換上應援杯，購買「星光藍珍珠奶茶」更可指定喜愛顏色杯款。期間購買或兌換「星光藍珍珠奶茶」可加碼獲得「翰林功夫茶麵買2送1」優惠券1張。

▲▼舞古賀mini鍋物。（圖／舞古賀mini鍋物提供）

▲舞古賀mini鍋物2門市推應援優惠。（圖／舞古賀mini鍋物提供）

另外，連鎖火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」也推出TWICE應援優惠，即日起至22日於誠品松菸店、新竹巨城店只要購買人氣招牌麻奶鍋，即送「韓式年糕」1份，每日不限量，售完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 翰林茶館 TWICE

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