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飄香在地30年！台中南區深夜手工小籠包　咬下微溢鮮甜肉汁

糖糖's 享食生活

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▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

這天來逛忠孝夜市，意外發現了這間「忠孝路小籠包」，沒想到竟然在地深耕30年了，招牌是小籠包！每顆都是現點現包，不僅外皮Q彈、肉餡更是飽滿扎實。最厲害的是它營業時間還蠻長的，從下午2點開到凌晨12點，不管是當點心還是宵夜都超滿足。

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位置
小籠包位在台中南區忠孝路靠近台中路的轉角附近，鄰近知名的味泉米糕，外觀相當低調，就是一個充滿生活感的街邊攤位。雖然沒有華麗的裝潢，但簡潔的白底紅字招牌上寫著「30年老店」，老字號的實力不言而喻。攤位前擺放著幾張簡單的白鐵桌與圓凳，讓饕客可以即時享受現蒸出爐的熱氣。

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

菜單
這裡除了招牌小籠包，還有湯包、鍋貼、蒸餃、酸辣湯泡麵、酸辣湯餃、酸辣湯、蛋花湯及榨菜肉絲湯，另外店內還貼心地提供「半份鍋貼」的選項，讓想多嘗試幾種口味的朋友可以輕鬆搭配。這裡的小籠包與湯包在外型上有明顯區分，小籠包皮扎實Q彈，有飽足感；而湯包則是皮薄且封口處捏得細緻，隱約可見飽滿的湯汁在其中。

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

小籠包 70元
店內的招牌小籠包一份共有7顆，每顆都是由老闆現場手工捏製，外型圓潤且充滿手作的溫度。與一般追求皮薄的湯包不同，這裡的小籠包比較偏向小肉包，跟太平永豐路無名小籠包有點像，外皮帶有迷人的麵香與Q彈咬勁。

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

肉餡飽滿
一口咬下，可以感受到厚實的外皮包裹著鮮甜的粉嫩肉餡，裡頭還加了些許蔥花提味。雖然不像湯包那樣會噴發大量汁液，但肉質飽滿且內含適度肉汁，吃起來非常有飽足感。建議先品嚐原味感受肉餡的鮮美，之後再沾點店家提供的特製辣醬，微辣的後勁更能勾勒出麵皮的甜味，是老饕們最推薦的在地吃法。

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

湯包 75元
湯包一份同樣是7顆，從外觀上就能一眼分辨出它與小籠包的不同，湯包的皮明顯較薄，摺痕細緻整齊。

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

建議先咬開讓肉汁流出
建議吃的時候先小口咬開皮，讓鮮甜的肉汁流出，這裡的湯包肉餡比較鬆散些，我個人還是比較偏愛口感扎實、帶有麵香的手工小籠包。

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

用餐心得
這間在忠孝路上佇立30年的老店，雖然外觀低調，但憑藉著現包現蒸的扎實美味，依然是許多在地人的心頭好，如果你偏好飽滿、有嚼勁的台式傳統風味，可以來試試這間小籠包，熱騰騰現蒸出爐，搭配特製辣椒超讚！

忠孝路小籠包、鍋貼、蒸餃

地址：台中市南區忠孝路153號
時間：14：00－00：00（周四公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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