鳥貴族首度跨出台北市　桃園首店落腳ATT筷食尚

▲鳥貴族前往桃園展店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「鳥貴族」登台1年多，在台北市已有5家分店，近期傳出將前往桃園展店，地點就在ATT筷食尚。

鳥貴族2024年9月登台，目前已有新光三越南西店、ATT 4 FUN信義店、大巨蛋店、慶城店及大葉高島屋店，全都集中在台北市。不過品牌接下來規劃前往桃園展店，根據人力銀行的召募資訊，地點就在ATT筷食尚2樓，以後當地人不用跑台北就吃得到。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸、青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台，第1家分店落腳北市中山區。（圖／取自yossix官網）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

另外，在日本擁有約360多家分店的「屋台壽司（や台ずし）」即將登台，目前已在人力銀行上召募員工，第一家分店預計落腳台北市中山區。

屋台壽司是日本上市公司「株式會社吉克斯控股」旗下餐飲品牌，主打壽司居酒屋新型態，除了師傅現場捏握壽司、每貫65日圓（含稅）的親民價格，還有豐富的居酒屋菜單，像是名古屋炸雞翅、炸魷魚天婦羅、海鮮丼、牛腸鍋，以及季節限定料理。