AI排行程「回答3問題30秒搞定」　調查：83%台灣人出遊重視永續

▲台灣人出門玩越來越重視永續。（圖／Agoda提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著旅遊型態轉變，「永續旅遊」與「用AI規劃行程」逐漸成為主流旅遊趨勢。數位旅遊平台 Agoda 近日公布《2026永續旅遊調查》，結果顯示，高達83%的台灣旅客在規劃今年旅行時，會將永續因素納入考量；而全球線上旅遊平台Trip.com則推出AI行程規劃功能，只要回答3個問題，30秒就能排出個人化行程。

Agoda調查指出，台灣人對永續旅遊的期待，已不再停留於環保口號，而是更著重實際體驗。有29%的受訪者認為「與目的地建立更深層且真實的連結」最為關鍵，其次為「保護自然景觀與野生動物」（28%），顯示旅客在旅行中，除了放鬆身心，也期望能深入理解在地文化，並降低對環境的影響。

在具體選項上，「環保又挺在地」的旅遊行程最受青睞，占比達41%，成為台灣旅客首選；其次為具永續認證的住宿（25%），以及低碳交通方式（24%）。整體而言，越來越多旅客希望透過旅行，為當地帶來正向影響，讓每一趟旅程不僅好玩，也更具意義。

進一步觀察亞洲市場，泰國以95%居冠，顯示當地旅客對永續旅遊的高度重視；印尼（93%）、印度（88%）、馬來西亞（88%）緊追在後，台灣則以83%名列亞洲前五，顯示永續旅遊意識在區域內同步升溫。

▲許多人出遊也開始依賴AI安排行程。（圖／unsplash）

AI科技也在逐漸改變全球旅客的旅遊方式，越來越多人會使用AI找旅遊資訊、排行程。Trip.com近日於App推出AI行程規劃功能「Trip.Planner」，旅客只要回答目的地、旅行天數、偏好旅遊風格3個問題，AI便會在30秒內生成完整行程，除了自動安排每日景點順序，也會考量景點營業時間、交通時間與建議停留時間，並在地圖介面中清楚呈現每日路線，讓旅客能更直覺掌握整體旅程。

此外，Trip.Planner直接整合航班、火車、住宿與景點資訊，提供即時價格與預訂功能，旅客可邊規劃邊下單。平台目前收錄超過2000萬個景點資料，並結合AI助手「Trip Genie」，從靈感發想到實際旅行過程，提供全方位支援，讓AI逐漸成為旅客不可或缺的旅遊助手。

Trip.com表示，Trip.Planner整合平台龐大旅遊數據與AI運算，解決過去需反覆搜尋、多平台切換的痛點，希望透過AI技術重新定義旅遊規劃方式，打造更智慧便利的使用體驗。