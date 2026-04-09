蔥汁橫流爽度滿分！公館每日限量現烤蔥肉包　肉餡厚實胡椒香濃郁

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

水源市場內的「大山東餅舖」蔥肉包真的很厲害，大概中午左右就會賣光，餅皮很特別，烤到外皮微酥，內層滿滿蔥花及肉餡，有濃郁胡椒香氣，吃過一次絕對會印象深刻，網友說限量300顆，真的一下就會被掃光啊！

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位置、環境

之前太晚來攤位，只剩下黑糖桂圓堅果饅頭，早點來的話包子饅頭口味真的很多，還有限定口味，真的會選擇困難。

▲現場剛烤好出爐有蟹殼黃以及蔥肉包，幾乎每個客人一次就會買好幾顆，這次在現場吃真的很棒。

▲還可以看到工作人員現場製作包子饅頭，生意真的很好！

品項

品項有甜有鹹，泡菜包、雞肉包，也有豆沙包、芋泥包，之前買過幾次其實隨便買都蠻好吃的，很合口味，一顆包子份量挺大顆的一顆25元，蔥肉包跟泡菜包價格比較高，一顆要50元。

蔥肉包

蔥肉包烤的顏色金黃，外皮是微微酥脆的口感，蔥花超多，買了一顆給朋友吃，朋友咬了一口還說這菜包吧，怎麼滿滿都是蔥還沒看到肉，看蔥花有多少！

趁熱吃最好吃

因為是剛出爐就直接現場買現場吃，口感味道都比冷了之後吃要好吃很多，肉餡大塊吃得到原肉塊，還有滿滿肉汁、蔥汁，調味上很像胡椒餅肉餡的味道，胡椒味很濃，整體有夠喜歡。

剝皮辣椒包

買回家吃的剝皮辣椒包，調味也是偏重的，肉眼可見剝皮辣椒，吃起來也有辣味，也很好吃。想要吃到他們家蔥肉包要早點來報到，下午來真的就賣光了喔！

大山東餅舖

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號1樓13／14號攤

電話：02－23675366

營業時間：06：00－15：00（周一周日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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