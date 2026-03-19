ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台　第1家分店落腳北市中山區

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台　第1家分店落腳北市中山區。（圖／取自yossix官網）

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台，第1家分店落腳北市中山區。（圖／取自yossix官網）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者黃士原／台北報導

在日本擁有約360多家分店的「屋台壽司（や台ずし）」即將登台，目前已在人力銀行上召募員工，第一家分店預計落腳台北市中山區。

屋台壽司是日本上市公司「株式會社吉克斯控股」旗下餐飲品牌，主打壽司居酒屋新型態，除了師傅現場捏握壽司、每貫65日圓（含稅）的親民價格，還有豐富的居酒屋菜單，像是名古屋炸雞翅、炸魷魚天婦羅、海鮮丼、牛腸鍋，以及季節限定料理。

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台　第1家分店落腳北市中山區。（圖／取自yossix官網）

▲名古屋炸雞翅。（圖／取自yossix官網）

除了持續在日本展店，屋台壽司今年開始進軍台灣，1月成立子公司「台灣優希克斯股份有限公司」，近期開始在人力銀行上召募員工，第一家分店預計落腳台北市中山區，目前尚未公布開幕日期。

▲蘋果樹蛋包飯進駐台南三井OUTLET二期。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本知名的創作蛋包飯專門店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」，繼LaLaport南港店、三井OUTLET林口店後，3號店進駐台南三井OUTLET二期，目前正在試營運，全品項9折優惠。3月20日正式開幕，當天還推出限量50組的買一送一優惠活動。

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌，其中Premium 燉牛肉蛋包飯與咖哩豬排蛋包飯等經典口味更穩居人氣榜首。

關鍵字： 美食雲 日本美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【心寒了】爸陪玩拉力環慘重摔！　人椅倒地「汪星人反應」超無情

推薦閱讀

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　

TWICE大巨蛋開唱　台北房價沒暴漲

TWICE大巨蛋開唱　台北房價沒暴漲

COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！

EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！

廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略

廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

東京櫻花開了！　「滿開」最佳觀賞期曝

東京櫻花開了！　「滿開」最佳觀賞期曝

日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　限時18天販售4品項

日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　限時18天販售4品項

MSC榮耀號5暑假航次「第2人半價」

MSC榮耀號5暑假航次「第2人半價」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台

六福莊4月限定「兩大一小」6999元起

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

省250元　台中東勢林場3／21免門票

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

凱撒10據點「住1送1晚」3999元起

熱門行程

最新新聞更多

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　

TWICE大巨蛋開唱　台北房價沒暴漲

COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！

廣島「日本最美花海小鎮」4玩法攻略

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

東京櫻花開了！　「滿開」最佳觀賞期曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366