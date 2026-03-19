▲日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台，第1家分店落腳北市中山區。（圖／取自yossix官網）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者黃士原／台北報導

在日本擁有約360多家分店的「屋台壽司（や台ずし）」即將登台，目前已在人力銀行上召募員工，第一家分店預計落腳台北市中山區。

屋台壽司是日本上市公司「株式會社吉克斯控股」旗下餐飲品牌，主打壽司居酒屋新型態，除了師傅現場捏握壽司、每貫65日圓（含稅）的親民價格，還有豐富的居酒屋菜單，像是名古屋炸雞翅、炸魷魚天婦羅、海鮮丼、牛腸鍋，以及季節限定料理。

▲名古屋炸雞翅。（圖／取自yossix官網）

除了持續在日本展店，屋台壽司今年開始進軍台灣，1月成立子公司「台灣優希克斯股份有限公司」，近期開始在人力銀行上召募員工，第一家分店預計落腳台北市中山區，目前尚未公布開幕日期。

▲蘋果樹蛋包飯進駐台南三井OUTLET二期。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本知名的創作蛋包飯專門店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」，繼LaLaport南港店、三井OUTLET林口店後，3號店進駐台南三井OUTLET二期，目前正在試營運，全品項9折優惠。3月20日正式開幕，當天還推出限量50組的買一送一優惠活動。

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌，其中Premium 燉牛肉蛋包飯與咖哩豬排蛋包飯等經典口味更穩居人氣榜首。