台中首創鴛鴦新組合！潮汕白粥底＋紅油冒菜鍋　空檔還能打麻將

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

「冒香香旗艦店PLUS冒菜火鍋」是台中首家冒菜麻辣火鍋結合潮汕粥底鍋的特色鴛鴦鍋，麻辣鍋湯底香麻辛辣有層次、潮汕白粥底口感清甜溫潤，鍋底鴨血、豆腐、米粥無限續。冒香香備有專屬免費停車場、鄰近74快速道路，聚餐超便利，超大用餐空間還提供遊戲機、棉花糖機和免費按摩椅，中場休息也不無聊，朋友聚會、親子用餐、公司尾牙春酒都適合。

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位置與停車

餐廳就在台中南屯向上路三段上，靠近環中路四段交叉口，鄰近74號快速道路南屯2出口處，離漁人町星光市集、台中市魚市場不遠，餐廳旁就有專屬免費停車場，而且車位也很多。

遊戲設施

這裡最大賣點不只有特色湯頭的白粥底＋紅麻辣，就連用餐設施也是趣味性十足！居然備有電動麻將桌、全身按摩椅、復古遊戲機、造型棉花糖機、假日手作課程，不只要讓你好吃也要很好玩！

麻將桌（免費）

只要是用餐客人就可以免費使用，聽說有客人因人數不足找別桌的一起玩，最後變成好朋友，還常相揪來吃火鍋打牌。

按摩椅（免費）

店裡有全身智能電動太空艙款式按摩椅，讓大家吃飯不只滿足味蕾，從頭到腳都能「桑」一下。

▲復古遊戲機，消費滿額五百元送兌換券。棉花糖，消費滿額一千元送兌換券。

假日限定手作區

▲周末假日還有手作區，想不到連觀光工廠才有的手作體驗，這裡都有。

用餐區

▲超大坪數的用餐空間，多為2－8人桌，而且區分成多個小區塊，兩人約會或是多人聚會都適合。

醬料區

除了常見基本的蔥花、辣椒、蒜碎、醬油、沙茶醬汁外，還可以爽爽加入大把大把香菜！我們非常喜歡店家自製的油潑辣子，辣度足、香氣有層次，有些店的油潑辣子是要額外加價點，在這裡則是任你加，真是太棒了！

飲料冰品免費暢飲

提供洛神、烏梅、陳皮、茶包讓你自由搭配，解辣又解膩！也有多款手搖飲、老虎堂的黑糖奶茶。

▲獨家米粥牛奶冰，不只創意還挺綿密好吃，還可以自由搭配巧克力米和棉花糖。

菜盤自助區

▲菜盤的價格有29、49、89、199、399元，除了上面這些看得到的食材，還有更多食材是透過單點方式。

蔬菜拼盤

有常見的各式新鮮蔬菜，還有吃四川麻辣鍋必點的特色貢菜，爽脆口感超加分，如果一時不知道怎麼搭配，直接選蔬菜拼盤最省事。

▲豆皮區種類很多，特別適合配麻辣鍋底。

▲如果有點粥底鍋的人，最後可以點個雞蛋＋皮蛋，把米粥雜炊變成皮蛋瘦肉粥，更加美味。

菜單與優惠活動

不定時推出活動，還有每月壽星優惠。個人低消280元、用餐時間90分鐘、收10%服務費、寵物友善需放寵物籃中。（價格、優惠、營業時間以官方公告為主。）

4人套餐

3599元的4人套餐中包含綜合菜盤2盤、肉品6盤、配菜6選2、主食4種、串香香拼盤、雞豬炸串（小），整體來說相當豐盛，也可以用優惠價格另外加購特色菜祈願豆符、虎皮鳳爪、牛百葉、瀑布土豆片。

紅油冒菜鍋＋潮汕粥底火鍋

這裡的鍋子都是鴛鴦鍋，主打紅油冒菜鍋＋潮汕粥底火鍋的組合，一邊麻辣一邊養胃。但如果你是喜歡大火沸騰翻滾、麻辣快感的話，也可以選兩款不同風味的麻辣湯底。

紅油冒菜鍋

辣度從微辣到大辣都可以調整，也可以透過店家自製的油潑辣子沾醬調整辣度。點的是小辣版，香氣十足有層次不死鹹，且不會辣到舌頭喉嚨不舒服，可說是近期吃到湯底風味極好的一家。

▲鍋底鴨血、豆腐可以無限續。

經典粥底鍋

在台灣少見、非常有特色粥底鍋，也就是我們平常煮粥時上面的那層白湯，但冒香香將其煮至相當濃稠，喝起來溫潤舒服，但也因為其濃稠度不宜大火，而且要時常攪動以免焦底。若是點一紅一白的鍋底則須配合粥底鍋用小火烹煮。店家推薦吃法是先下海鮮讓粥底更加鮮味、接著煮肉片讓湯頭有肉味層次感、最後加點蔬菜解膩與增加甘甜，提供有米粥無限續加，但比較建議到最後再加入米粥，不只是風味就有層次，也能避免焦底。

套餐包含6種肉品

4人套餐中有6種肉品，真的是非常多肉肉，吃起來大滿足！肉品圍繞成一圈擺盤，視覺效果超吸睛，端上桌那一刻真的會忍不住驚呼！

牛肉

牛肉部分包含有日本前澤A5領帶、澳和M9＋後臀肉、牛胸腹、美國低脂牛。冒香香也有桌邊服務，針對肉品部分會示範涮肉，介紹好吃的方式。

美國低脂牛、日本前澤A5領帶

美國低脂牛的脂肪少、瘦肉多，中間帶有一條細筋，店員特別推薦3分熟就好，吃起來才會嫩、中間筋影響口感也會變小，顛覆平常我們吃7－9分熟的方式，的確很不一樣。敢吃生的人可以試試看，但不敢吃這麼生的人還是多煮一會，但別放到忘記，日本前澤A5領帶的油花多，口感超級滑嫩，店員也是建議5分熟就好。

小火慢煮

因為有搭配粥底鍋的關係，火候只能用小火煮，有點像是泡熟的感覺，需要花點時間但也因此肉片不會因為快速加熱使得纖維快速收縮而柴口，尤其是用粥底鍋燙的肉片除了嫩之外，還多了米粥的溫潤感。

牛胸腹、澳和M9＋後臀肉

澳和M9＋後臀肉用米粥泡到半熟時很嫩，肉片的油脂與肉味也融合到粥底，最後有煮雜炊的話，味道就會很有層次。

嚴選梅花豬

國產梅花豬的品質真的是越來越好，油脂分布適中，煮到全熟後依然保有嫩度與肉香，口感細緻不乾柴，好吃程度完全不輸牛肉。

雞肉片

特別不使用厚切的雞腿肉，而是用薄切處理方式，讓客人在涮肉時更快熟成。

▲主食部分有4款可選，除了白飯之外，紅薯寬粉、王子麵、冬粉須加價。

紅薯寬粉

如果有搭配麻辣鍋的人，特別推薦可以點「紅薯寬粉」，記得煮到透明Q軟，吸附豐富紅湯相當刺激，再來點香菜碎，非常開胃涮嘴！

▲配菜部分提供6選2：蝦滑、肉滑、蛤蠣、活力蝦、小時候砲卷、好運鴨腸。預算足夠的話，也可以都加點。

蝦滑、豬肉滑

蝦滑中明顯可見有許多蝦肉，豬肉滑則是讓我們相當驚喜，一開始看起來平平無奇，不太讓人期待，但下鍋煮熟後竟然帶有爆汁的口感。滑嫩中還保有肉香，越吃越涮嘴，完全是意外好吃的一款。

▲好運鴨腸相當富有咀嚼感，搭配麻辣鍋底更加耐人尋味。

▲蛤蠣、活力蝦特別適合放在白粥底，讓米湯更鮮更好喝。

串串香拼盤

牛腩、牛肚、牛筋、肥腸等先用老滷汁細細滷製到入味，上桌後再放入紅湯底中涮煮，瞬間被麻辣鮮香完整包裹，入口咀嚼時先是濃郁的滷香，接著帶出紅湯的麻辣層次，香氣在嘴裡堆疊開來，也太好吃了吧！

雞豬炸串（小）

聽說老闆在逢甲還有開很夯的炸串店，不得不說這炸串真的有厲害！酥炸香脆，再撒上獨家香料粉，特殊香氣讓人一吃就著迷，超級推薦，一定要點這個！

綜合蔬菜盤

▲四人套餐中有兩份蔬菜盤，蔬菜、鍋料、豆皮都在內，搭配均衡。

▲蔬菜類以季節時蔬為主，不定時更換品項。

鍋底打包

最後，吃不完記得打包鍋底，隔天再當一餐。有收打包費，打包時會再添加部分鴨血、豆腐，如果有打包白粥底的話，用餐最後時得記得先續加米粥煮好再打包。

評價

「冒香香旗艦店」的用餐環境寬敞舒適、鄰近74快速道路，備有專屬免費停車場，還能打麻將、有免費按摩椅、復古遊戲機台、棉花糖機、假日DIY手作課程，親子用餐、朋友聚會都適合。

台中冒菜麻辣火鍋口袋名單又多一家，很喜歡這次吃到的麻辣鍋底，香辣有層次、不辣口不辣菊花。第一次吃到白粥底火鍋，也是相當吸引人、有特色，但頗有挑戰，需要很有耐心小火加熱並不時攪拌，以免焦底。4人套餐內容很豐富，不知道如何搭配的人直接點套餐就好，肉量多、特色餐點也都有吃到。

冒香香旗艦店PLUS冒菜火鍋

地址：台中市南屯區向上路三段536號

電話：04－23801779

營業時間：平日17：30－01：00、假日11：30－01：00

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