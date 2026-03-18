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楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿「還有奢華松露餃」

▲合府小籠湯包。（圖／記者黃士原攝）

▲楊銘威2024年與父親合開餐廳「合府小籠湯包」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

楊銘威2015年和方志友結婚，不料18日被週刊爆料感情生變，甚至已經走到協議離婚的階段，消息一出震驚外界。而楊銘威除了藝人身分，2024年也與父親合開餐廳「合府小籠湯包」，除了招牌21摺小籠湯包，還吃得到奢華松露餃。

楊銘威與父親共同創辦的合府小籠湯包，敦南店已歇業，目前僅有近國父紀念館的光復店，步行約1分鐘即可抵達，店名以「闔府光臨」的意義衍伸，希望邀請所有人一同來品嚐美食。店內以紅色系為主要視覺，象徵東方文化的喜氣，運用大紅色燈飾點綴，彷彿燈籠高掛的優雅氛圍，完美詮釋古色古香的氣息，以及優質舒適的用餐環境。

▲店裡的招牌小籠湯包，每天由師傅手工捏製黃金21摺外麵皮。（圖／記者黃士原攝）

除了經典小籠湯包外，合府也供應豆腐煲、鍋貼、麵食、小菜和湯品等，其中還穿插幾道大家熟悉的港式點心與江浙菜，價格70元起至390元。店裡的招牌小籠湯包（8顆180元，4顆90元），每天由師傅手工捏製黃金21摺外麵皮，包著使用台灣溫體豬後腿肉與宜蘭三星蔥製成的內餡，3：7的肥瘦比例讓口感更飽滿美味。

▲▼松露乾隆灌湯餃。（圖／記者黃士原攝）

松露乾隆灌湯餃（4顆220元）為合府特色餐點，也是楊銘威堅持要留在菜單上的商品，他希望能將這個古老又討喜的湯包，分享給客人。其外型宛如古代的冠帽，把高級食材松露融入內餡，入口馬上嚐到淡淡的松露香氣。另外，角瓜蝦仁湯包（8顆260元，4顆130元）每顆都會包入整尾蝦仁與角瓜，吃起來十分清甜爽口。

▲角瓜蝦仁湯包每顆都會包入整尾蝦仁與角瓜。（圖／記者黃士原攝）

▲麻辣臭豆腐。（圖／記者黃士原攝）

此外，麻辣臭豆腐（180元）是店裡推薦小菜，兩段蒸煮工序讓手工臭豆腐吸飽麻辣醬汁，味道豐富扎實，楊銘威也分享隱藏吃法，就是把小籠湯包沾著麻辣臭豆腐醬汁一起食用，這種特別的組合不僅讓湯包的鮮美更上一層樓，還帶來了意想不到的口感。

▲香鷄城西門店初期每日限量150隻手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

另外，台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，全新純外帶店上周在西門町開賣，初期每日限量150隻手扒雞，單點469元，套餐569元（含地瓜薯條1份、飲料2瓶）其餘點心將延後推出。第三代接班人陳巧瑜表示，試營運期間會逐漸調整作業，接下來將根據營運狀況，逐周調高產量，也會販售香鷄城雞塊、鹹酥雞、小肉豆。

為了避免手扒雞放久而變得乾巴巴，外帶店採現點現做，不過陳巧瑜提到，央廚已先進行第一階段處理，消費者點完餐後，店員就會進行蒸烤，約15分鐘就可拿到熱呼呼的手扒雞。

關鍵字： 美食雲 楊銘威

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