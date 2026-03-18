杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊

▲杜拜巧克力可頌熱銷，晶華加班提升產量。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，也讓「杜拜巧克力」成為甜點界最炙手可熱的關鍵字，晶華酒店3月與首爾可頌名店Teddy Beurre House合作的各式口味當中，也有這款口味的可頌，由於近期需求大增，即日起點心房團隊主動加班製作、提升產量，讓大家都能買到。

「杜拜巧克力」（Dubai Chocolate）源自於杜拜，是由當地巧克力品牌「Fix Dessert Chocolatier」所推出的創意新品，有英國混血背景的創辦者以開心果、芝麻醬和卡達伊夫（Kataifi）酥皮絲為巧克力內餡，期望凸顯在地風味，其中卡達伊夫就是中東傳統甜點庫納法Kunafa使用的材料，主要由麵粉、鹽與水調和後製成的細麵條狀酥皮，烘烤後會更加酥脆，與醬料混和也不會失去卡滋卡滋的口感。

▲杜拜巧克力可頌開賣後不僅成為線上預購的銷售冠軍，主廚團隊加班製作並提升每日供應量。（圖／晶華提供）

目前首爾三大可頌名店之一的Teddy Beurre House正在晶華酒店快閃，帶來經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥，以及可頌蛋塔4大品項，其中經典可頌就有現在最紅的杜拜巧克力，層層酥皮包覆濃厚堅果與巧克力餡料，切開瞬間可見餡料與麵體交織的豐富剖面，開賣後不僅成為線上預購的銷售冠軍，也吸引許多嘗鮮者現場排隊洽購。

▲杜拜巧克力可頌線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

面對市場熱烈反應，晶華酒店也即刻調整生產策略，由主廚團隊加班製作並提升每日供應量，希望讓更多消費者不必排隊久候，就能輕鬆買到這款話題甜點。目前「杜拜巧克力可頌」可以在晶華美食到你家預購、也可於飯店一樓Regent Gift Shop臨櫃購買，每盒2顆、售價880元。

▲哈根達斯推出「春日果香」系列雪糕新品。（圖／業者提供）

另外，哈根達斯（Häagen-Dazs）推出「春日果香」系列雪糕，「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」以香甜芒果冰淇淋為基底，注入濃郁椰漿流心，外層裹上白巧克力脆皮，再點綴上葡萄柚脆粒；「草莓柚子脆皮雪糕」則嚴選新鮮草莓製成冰淇淋，拌入草莓柚子果醬流心，白巧克力脆皮外層嵌入覆盆子果粒。

以上2款新品售價皆為129元。至3月31日前，於全家超商購買可享嚐鮮價89元。