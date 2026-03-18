ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊

▲杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

▲杜拜巧克力可頌熱銷，晶華加班提升產量。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，也讓「杜拜巧克力」成為甜點界最炙手可熱的關鍵字，晶華酒店3月與首爾可頌名店Teddy Beurre House合作的各式口味當中，也有這款口味的可頌，由於近期需求大增，即日起點心房團隊主動加班製作、提升產量，讓大家都能買到。

「杜拜巧克力」（Dubai Chocolate）源自於杜拜，是由當地巧克力品牌「Fix Dessert Chocolatier」所推出的創意新品，有英國混血背景的創辦者以開心果、芝麻醬和卡達伊夫（Kataifi）酥皮絲為巧克力內餡，期望凸顯在地風味，其中卡達伊夫就是中東傳統甜點庫納法Kunafa使用的材料，主要由麵粉、鹽與水調和後製成的細麵條狀酥皮，烘烤後會更加酥脆，與醬料混和也不會失去卡滋卡滋的口感。

▲杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

▲杜拜巧克力可頌開賣後不僅成為線上預購的銷售冠軍，主廚團隊加班製作並提升每日供應量。（圖／晶華提供）

目前首爾三大可頌名店之一的Teddy Beurre House正在晶華酒店快閃，帶來經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥，以及可頌蛋塔4大品項，其中經典可頌就有現在最紅的杜拜巧克力，層層酥皮包覆濃厚堅果與巧克力餡料，切開瞬間可見餡料與麵體交織的豐富剖面，開賣後不僅成為線上預購的銷售冠軍，也吸引許多嘗鮮者現場排隊洽購。

▲杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

▲杜拜巧克力可頌線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

面對市場熱烈反應，晶華酒店也即刻調整生產策略，由主廚團隊加班製作並提升每日供應量，希望讓更多消費者不必排隊久候，就能輕鬆買到這款話題甜點。目前「杜拜巧克力可頌」可以在晶華美食到你家預購、也可於飯店一樓Regent Gift Shop臨櫃購買，每盒2顆、售價880元。

▲哈根達斯推出「春日果香」系列雪糕新品。（圖／業者提供）

另外，哈根達斯（Häagen-Dazs）推出「春日果香」系列雪糕，「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」以香甜芒果冰淇淋為基底，注入濃郁椰漿流心，外層裹上白巧克力脆皮，再點綴上葡萄柚脆粒；「草莓柚子脆皮雪糕」則嚴選新鮮草莓製成冰淇淋，拌入草莓柚子果醬流心，白巧克力脆皮外層嵌入覆盆子果粒。

以上2款新品售價皆為129元。至3月31日前，於全家超商購買可享嚐鮮價89元。

關鍵字： 美食雲 杜拜巧克力 晶華

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

推薦閱讀

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

凱撒10據點「住1送1晚」3999元起

省250元　台中東勢林場3／21免門票

鹽埕一日遊吃法！從鴨肉意麵到奶茶名店

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

熱門行程

最新新聞更多

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366