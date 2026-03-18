ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

低消百元不限時「南港禮賓候車室」新特展　開心果沙拉同步上市

▲南港站禮賓候車室,雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲南港站禮賓候車室隱身於南港車站B1/B2中間的夾層，被譽為神秘禮賓室。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「南港站禮賓候車室」被譽為神秘禮賓室，2024年由雄獅旅遊攜手台鐵共同打造，低消100元即可享受藝廊般的用餐體驗。雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展，即日起展至8月31日，同時，還推出兩款開心果系列沙拉，預告在下周一推出。

▲南港站禮賓候車室,雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「開心候車室」主題特展即日起展出，雕塑家賴哲祥以青銅實心打造，每件作品重達數十公斤。（圖／記者彭懷玉攝）

▲南港站禮賓候車室,雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊近年積極朝向「生活產業化」轉型，持續深化鐵道旅遊布局，最新展覽首度跨足雕塑藝術，邀請國際級雕塑家賴哲祥，於南港禮賓候車室推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展，他以青銅實心打造，每件作品重達數十公斤，透過圓潤造型與童趣語彙，呈現輕盈療癒的視覺感受。

賴哲祥表示，自己長年於畫廊、美術館及國際藝術博覽會展出，這次是首次進駐車站空間。他提到，「開心果系列」是疫情期間創作的最新作品之一，當時社會氛圍低迷，他不斷思考藝術家能為社會帶來什麼，因此選擇以小丑與孩童意象為創作主軸，希望透過幽默與純真，為人們帶來撫慰與笑容。

▲南港站禮賓候車室,雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲賴哲祥說，本次展覽共規劃約40件作品輪番展出，目前展出13件，會持續更換。（圖／記者彭懷玉攝）

在創作過程上，賴哲祥先以小型模型發想，兩年內完成約60件作品，之後再放大製作為大型雕塑，並投入約200萬元進行翻模製作，最終呈現出展場中的青銅作品。本次展覽共規劃約40件作品輪番展出，目前展出13件，會持續更換，展期持續至8月底。

▲南港站禮賓候車室,雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲經理葉宇翔表示，南港站禮賓候車室已轉型為結合餐飲與藝文的複合式空間。（圖／記者彭懷玉攝）

禮賓室管理經理葉宇翔表示，南港站禮賓候車室最初為服務高端觀光列車，如鳴日號等旅客而設，現在逐步於非尖峰時段對一般旅客開放，並轉型為結合餐飲與藝文的複合式空間。葉宇翔說，自去年初以來已舉辦6檔畫展，包含中信當代藝術獎得主蔡魯、漂流木畫家楊樹森等藝術家，期望打破藝廊與大眾之間的距離。

▲南港站禮賓候車室,雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「開心果風味牛肉沙拉」380元與「開心果風味松露雞肉沙拉」一份320元，預計3/23推出。（圖／記者彭懷玉攝）

除了藝術品外，南港站禮賓候車室也同步推出期間限定餐飲，包含「開心果風味牛肉沙拉」與「開心果風味松露雞肉沙拉」，價位介於320元至380元之間，預計3月23日供應至展期結束的8月31日。飲品部分，除咖啡、茶飲之外，還有以南港包種茶為基底，加入桂花蜜、茶梅與氣泡水，呈現猶如香檳般清爽的無酒精特調。

空間內亦設有沙發休憩區、充電插座、無線網路及行李寄放服務，最低消費100元起，不限用餐時間，讓旅客在候車之餘，也能享受如置身美術館用餐般的美好片刻。

▲一禮莊園攜手台北六福萬怡酒店推出春季花藝課程。（圖／六福旅遊集團提供）

▲▼一禮莊園攜手台北六福萬怡酒店推出春季花藝課程，還能品嚐TWININGS X JC CAT「女王的莓果莊園」精選單人下午茶。（圖／六福旅遊集團提供）

▲一禮莊園攜手台北六福萬怡酒店推出春季花藝課程。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，同樣位於南港車站旁的台北六福萬怡酒店，攜手一禮莊園推出「春日花藝 X 午茶沙龍課程」，將於3月27日14:00至16:00登場，採小班制教學，限額10名，每人1,980元，打造沉浸式花藝體驗。

本次課程內容包含花籃花藝教學，由一禮莊園專業花藝團隊親自指導，選用春季清新花材進行創作，包含綠繡球花、白鬱金香、白桔梗、粉桔梗與粉陸蓮，搭配線條優雅的噴泉草，以及茉莉葉與尤加利等綠意植材，透過層次與色彩堆疊，完成一款洋溢春日氣息的花籃作品。

課程結束後，參與者可於大廳酒吧享用TWININGS X JC CAT「女王的莓果莊園」精選單人下午茶，為這場結合視覺與味覺的春日體驗劃下優雅句點。

關鍵字： 台北市旅遊 南港旅遊 台鐵南港禮賓室 南港站禮賓候車室 咖啡小館 藝廊咖啡室 賴哲祥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

米粒為恩利親手做蛋糕慶生　伊能靜謝他「對妹妹全然接納」

推薦閱讀

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

凱撒10據點「住1送1晚」3999元起

省250元　台中東勢林場3／21免門票

鹽埕一日遊吃法！從鴨肉意麵到奶茶名店

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

熱門行程

最新新聞更多

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366