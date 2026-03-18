低消百元不限時「南港禮賓候車室」新特展　開心果沙拉同步上市

▲南港站禮賓候車室隱身於南港車站B1/B2中間的夾層，被譽為神秘禮賓室。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

「南港站禮賓候車室」被譽為神秘禮賓室，2024年由雄獅旅遊攜手台鐵共同打造，低消100元即可享受藝廊般的用餐體驗。雄獅邀請國際級雕塑家賴哲祥推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展，即日起展至8月31日，同時，還推出兩款開心果系列沙拉，預告在下周一推出。

▲▼「開心候車室」主題特展即日起展出，雕塑家賴哲祥以青銅實心打造，每件作品重達數十公斤。（圖／記者彭懷玉攝）



雄獅旅遊近年積極朝向「生活產業化」轉型，持續深化鐵道旅遊布局，最新展覽首度跨足雕塑藝術，邀請國際級雕塑家賴哲祥，於南港禮賓候車室推出「開心候車室-在城市與童趣的相遇」主題特展，他以青銅實心打造，每件作品重達數十公斤，透過圓潤造型與童趣語彙，呈現輕盈療癒的視覺感受。

賴哲祥表示，自己長年於畫廊、美術館及國際藝術博覽會展出，這次是首次進駐車站空間。他提到，「開心果系列」是疫情期間創作的最新作品之一，當時社會氛圍低迷，他不斷思考藝術家能為社會帶來什麼，因此選擇以小丑與孩童意象為創作主軸，希望透過幽默與純真，為人們帶來撫慰與笑容。

▲賴哲祥說，本次展覽共規劃約40件作品輪番展出，目前展出13件，會持續更換。（圖／記者彭懷玉攝）



在創作過程上，賴哲祥先以小型模型發想，兩年內完成約60件作品，之後再放大製作為大型雕塑，並投入約200萬元進行翻模製作，最終呈現出展場中的青銅作品。本次展覽共規劃約40件作品輪番展出，目前展出13件，會持續更換，展期持續至8月底。

▲經理葉宇翔表示，南港站禮賓候車室已轉型為結合餐飲與藝文的複合式空間。（圖／記者彭懷玉攝）



禮賓室管理經理葉宇翔表示，南港站禮賓候車室最初為服務高端觀光列車，如鳴日號等旅客而設，現在逐步於非尖峰時段對一般旅客開放，並轉型為結合餐飲與藝文的複合式空間。葉宇翔說，自去年初以來已舉辦6檔畫展，包含中信當代藝術獎得主蔡魯、漂流木畫家楊樹森等藝術家，期望打破藝廊與大眾之間的距離。

▲「開心果風味牛肉沙拉」380元與「開心果風味松露雞肉沙拉」一份320元，預計3/23推出。（圖／記者彭懷玉攝）



除了藝術品外，南港站禮賓候車室也同步推出期間限定餐飲，包含「開心果風味牛肉沙拉」與「開心果風味松露雞肉沙拉」，價位介於320元至380元之間，預計3月23日供應至展期結束的8月31日。飲品部分，除咖啡、茶飲之外，還有以南港包種茶為基底，加入桂花蜜、茶梅與氣泡水，呈現猶如香檳般清爽的無酒精特調。

空間內亦設有沙發休憩區、充電插座、無線網路及行李寄放服務，最低消費100元起，不限用餐時間，讓旅客在候車之餘，也能享受如置身美術館用餐般的美好片刻。

▲▼一禮莊園攜手台北六福萬怡酒店推出春季花藝課程，還能品嚐TWININGS X JC CAT「女王的莓果莊園」精選單人下午茶。（圖／六福旅遊集團提供）



另外，同樣位於南港車站旁的台北六福萬怡酒店，攜手一禮莊園推出「春日花藝 X 午茶沙龍課程」，將於3月27日14:00至16:00登場，採小班制教學，限額10名，每人1,980元，打造沉浸式花藝體驗。

本次課程內容包含花籃花藝教學，由一禮莊園專業花藝團隊親自指導，選用春季清新花材進行創作，包含綠繡球花、白鬱金香、白桔梗、粉桔梗與粉陸蓮，搭配線條優雅的噴泉草，以及茉莉葉與尤加利等綠意植材，透過層次與色彩堆疊，完成一款洋溢春日氣息的花籃作品。

課程結束後，參與者可於大廳酒吧享用TWININGS X JC CAT「女王的莓果莊園」精選單人下午茶，為這場結合視覺與味覺的春日體驗劃下優雅句點。