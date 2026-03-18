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《航海王》快閃咖啡廳曼谷現身　巨型「五檔魯夫」成打卡地標

曼谷購物中心ICONSIAM有《航海王》大型沉浸式展覽與主題咖啡廳，其中還有5公尺的「五檔魯夫」巨型裝置。（ICONSIAM臉書）

▲曼谷購物中心ICONSIAM有《航海王》大型沉浸式展覽與主題咖啡廳，其中還有5公尺的「五檔魯夫」巨型裝置。（ICONSIAM臉書）

圖文／鏡週刊

由泰國DEX攜手日本東映動畫，並與曼谷大型購物中心ICONSIAM合作打造《航海王》大型沉浸式展覽與主題咖啡廳。此次活動佔地超過600平方公尺，結合場景還原、互動裝置與角色主題餐飲，將動漫中的經典世界具體化，帶來高度沉浸的體驗。

展覽內容橫跨作品25年歷程，現場設置「傳奇之牆（The Wall of Legends）」完整集結草帽一夥歷年懸賞單，並同步更新至最新劇情中的高額賞金，同時透過大型角色畫廊呈現人物成長與造型演變，強化敘事深度。

除了展覽，主題咖啡廳也推出相關餐點。（ICONSIAM臉書）

▲除了展覽，主題咖啡廳也推出相關餐點。（ICONSIAM臉書）

此外，本次活動亦首度在泰國重現最新篇章「蛋頭島」，以霓虹粉彩風格打造未來感場景，結合角色立牌設計，提供近距離拍照體驗；而「和之國」與「鬼島」場景則高度還原武士世界觀，包括城堡與富士山等經典元素，營造強烈臨場感。展區核心亮點為一座高達5公尺的「五檔魯夫」巨型裝置，成為具話題性的打卡地標。

除了展覽內容，主題咖啡廳亦同步推出多款角色造型餐點，包括魯夫漢堡與索隆抹茶霜淇淋等。現場亦規劃集章活動，參觀者可於展區內尋找代表不同島嶼的集章點，完成任務後可兌換活動限定的ONE PIECE透明收藏卡。

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關鍵字： 鏡週刊 航海王 咖啡廳 曼谷 魯夫

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