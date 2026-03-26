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台中美術館商圈「小圓法漢堡」　外酥內綿還能搭台式鹹豬肉

商妮吃喝遊樂

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

今天要分享一家隱藏在台中西區巷弄裡的老宅餐廳「L’espace 老陳小圓法漢堡專賣店」。在文青風格老宅慢慢享受一份充滿溫度的手作漢堡好愜意，尤其店家多年獨家研發的小圓法麵包讓人驚豔，完全不同於一般漢堡，真的是神級美味！店內座位不多，記得早點去才不會久等。

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位置
餐廳位在美術館商圈五權西六街的巷弄內，鄰近熱鬧的美村路美食商圈、審計新村，卻保有寧靜氛圍。內凹的白色建築，外觀低調沒有大型招牌，卻是網路上很多人推薦必吃的台中老宅早午餐。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

環境
開業將近14年的餐廳，2022年搬到台中國美館附近巷弄現址。走進店內，可以感受到老房子的獨特魅力，空間雖然不算大，但配置得很有溫度，裝潢以白色為主色系，搭配歐式桌椅，整個溫馨明亮，非常適合2至4人一起來這裡放鬆、好好吃一餐。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲門口小庭院有椅子，客滿等候座位時也可以在這裡拍拍照，享受老宅寧靜的時光。

品牌故事
牆面上有老陳小圓法漢堡品牌故事介紹。從備料、製作到出餐，每一道流程皆遵循品牌製作標準，寧願慢一點，也不願少一分用心。在這裡，吃到的不只是漢堡，而是一種把日常做到最認真的餐飲態度。在等餐的時候，我有注意到店家全程手作，出餐時間可能需要等候，但也代表每一顆漢堡都是慢工出細活的美味。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

小圓法麵包介紹
還有他們家最厲害的小圓法，也有特別介紹。以法國麵包配方為基礎，經過多年反覆調整，讓口感保留酥香，卻少了傳統法棍的硬度，入口更柔軟，也更適合日常享用。很多網友大讚這個特別的小圓法，我們吃過也覺得很厲害，完全顛覆以前對小圓法的既定印象！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

麵包需提前預訂
牆面上還有小圓法麵包及小圓法漢堡照片。小圓法麵包一盒6入／240元，需至少提前一天預訂，取貨當天現做，中午12點過後取貨。老陳家的小圓法經過多年研發調整，依據每天溫度濕度判斷最佳發酵時間，完全手工製作，保留法國麵包的香氣，卻更好咬、不刮口，外酥內綿，即使冷掉也很好吃超厲害！是很多網友推薦必買的人氣商品。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

菜單
菜單上主要有分單顆漢堡或是漢堡沙拉套餐，及其他小點心。光是漢堡口味就將近20種，還可以搭配歐式生菜沙拉盤，整個更豐富、更均衡。內用低消每人一份漢堡，免服務費、用餐不限時。餐點都是現點現做，外帶的話建議先電話預約才不會久等。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲除了漢堡還有單點點心及加價更換飲料。尤其是不同抹醬小圓法超好吃，大推必點！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

點餐方式

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲掃桌上QR碼點餐，送出後再到點餐機結帳付款，就可以等候餐點上桌囉。

餐點

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

蒜香奶油培根起司牛肉漢堡附綠茶
前面有提過，有別於一般漢堡店的麵包，小圓法以法國麵包配方為基礎製作，經過多年研發改良後，完全手工製作。麵包會先對切再進烤箱烘烤，保留酥香卻少了傳統法棍的硬度，入口更柔軟，整體口感扎實卻不乾硬。我的天啊！超好吃，他們家簡直是神級小圓法！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲漢堡分量不小，會給漢堡紙袋方便食用，直接拿起來大口咬，不會沾手好貼心！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲店家自製的蒜香奶油醬與厚實牛肉交融一起，讓牛肉吃起來更滑順，香氣與甜味層層堆疊好好吃啊。

一口咬下超滿足
加上香脆培根、鹹香的起司，還有大量的新鮮番茄、洋蔥與生菜，每一口都能吃到酥香麵包與肉汁結合的快感，喜歡牛肉的朋友絕對不能錯過！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

辣味培根起司豬肉漢堡＋紅茶
用料真的很實在，從側面可以看到厚實的豬肉漢堡排搭配鹹香的大片培根及起司，再加上大量生菜、蔬菜及特製辣醬，還沒開吃視覺上先加分。店員有介紹他們家選用台灣生鮮豬肉特別醃過，吃起來完全沒有豬腥味，跟冷凍豬肉漢堡排真的大不同。

豬肉排多汁不乾柴，微辣的醬汁完美平衡了起司與培根的油脂感，搭配新鮮大片的生菜與番茄，吃起來層次分明又帶勁！喜歡辣味的朋友，推薦點這道。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

老陳家鹹豬肉佐芝麻葉漢堡＋歐式生菜沙拉套餐
如果想要吃得更豐富、更均衡，很推薦點漢堡時搭配歐式生菜沙拉盤。漢堡＋沙拉盤＋飲料一套只要300多元就能享受健康美味，很超值！這個漢堡是店內人氣招牌，也是回購率最高的品項。光是看豐富的用料，就讓人口水直流。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲第一次吃到鹹豬肉漢堡，肉量給得毫不手軟，加上大量芝麻葉、生菜，這套漢堡餐視覺味覺都好滿足！

台式西式的完美融合
將台式風味十足的鹹豬肉完美融入西式漢堡中，鹹豬肉吃起來帶有迷人的炙烤香氣，肥瘦比例剛好，Q彈有嚼勁，越咬越香甜。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

加入大量芝麻葉
最神來一筆的是加入了大量的鮮嫩芝麻葉。芝麻葉獨特的清香與微苦韻味，剛好中和了鹹豬肉的厚重風味。搭配香酥的小圓法一起吃好開胃，口感層次超級豐富！

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

歐式生菜沙拉盤
他們家沙拉盤每日供應的品項都不固定，但基本上每次都能吃到3至4款不同的新鮮生菜，都是市面上少見的高檔生菜而不是普通美生菜。今天我們就有吃到羽衣甘藍、綠捲鬚萵苣、紅葉萵苣，加上溏心蛋以及香脆的腰果點綴，整個營養均衡，沙拉控絕對會愛上。每一口都能感受到蔬菜的脆甜與鮮度，搭配漢堡一起吃，清爽度直接滿分，瞬間減輕吃漢堡的油膩感，我個人很喜歡。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

飲料
漢堡都有附一杯無糖綠茶，也可以換購其他飲品，我們其中兩杯換購紅茶及咖啡。綠茶及紅茶都不錯，咖啡也好喝，其中我點的紅茶搭配辣味培根起司豬肉漢堡，解膩又開胃。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

奶酥小圓法

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲小圓法真的超好吃，推薦各位麵包控一定要單點這款奶酥小圓法！

麵包控必吃
手作奶酥的濃郁香氣配上招牌小圓法，現點現烤熱熱吃口感軟嫩細緻，放涼再吃變得又酥又Q。這小圓法真的讓我們好驚豔！絕對是麵包控超愛的國美館附近必吃小甜點。

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼L’espace老陳小圓法漢堡專賣店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

總結心得
「L’espace 老陳小圓法」不只是一間漢堡店，也是厲害的小圓法專賣店。我們超愛漢堡上的小圓法麵包，外酥內綿的獨特口感，不會乾硬刮口超好吃，完全顛覆法國麵包的既定印象！

加上漢堡用料實在，好吃份量足，讓人一吃就愛上，不過因為餐點都是現點現做，人多時需要耐心等候。小圓法麵包也要提前一天預約才能買到喔！如果你想找環境舒服又好吃、適合慢下腳步好好享受的國美館美食，或是想挑戰一下跟別人不一樣的台中漢堡，真心大推可以到老陳小圓法坐坐！

L’espace 老陳小圓法漢堡專賣店

地址： 台中市西區五權西六街103號
電話：04－23760058
營業時間：周一至周五10：30－15：00、周六周日08：00－15：00（周三公休）

商妮吃喝遊樂
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