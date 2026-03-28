福岡天神必吃！蟬聯多年Tabelog炸豬排百名店　切面粉嫩油脂甜美

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

印象中在福岡我好像沒寫過我很愛的「炸豬排」，寫的多數是拉麵、烏龍麵，前陣子在福岡突然想吃炸豬排，習慣性的在Tabelog找百名店，居然有三家，於是挑了一家近的「とんかつ わか葉」。使用福岡糸島（伝助豚），肉質肥嫩油質甜美，厚切薄炸口感、味覺都非常棒，價格也算是蠻合理的，服務、環境也都不錯，用餐時段有時候要排隊。

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介紹

在福岡好像有不少分店，但入選Tabelog百名店的好像只有天神本店，而且連續多年入選，在福岡算是小有名氣，尤其是觀光客端。福岡一共有三家入選炸豬排百名店，三家的分數都在3.65到3.67之間，差別不大。

位置

用餐環境

▲一樓是板前約有八個座位，裡面還有兩張四人桌，另外二樓好像還有六、七張四人方桌。

桌上是生菜的橘醋醬、和風醬、玫瑰岩鹽，我發現近年日本很多豬排店慢慢傾向讓消費者直接沾鹽食用，而非傳統的豬排醬。當然，這也關乎個人的飲食習慣和喜好。

菜單

▲價位上定食1500日圓（約新台幣300元）到2300日圓（約新台幣460元），最後我選最貴的特上2682日圓（約新台幣536元），但價位好像常常變動。

▲▼店家用的是糸島銘柄豬「伝助豚」，桌上的牌子寫的是這種豬肉，用低溫的烹調，所以會有粉紅色的肉，那不是沒熟，請安心食用。

餐點

炸豬排肉質肥嫩油質甜美，不管是口感還是味道端都稱得上是好炸豬排，雖然跟我心中最美味的炸豬排比，還有一段距離。但以這樣的價格來說，真的沒什麼好挑剔，也真心覺得值得推薦。

▲除了炸豬排外，高麗菜絲、白飯、味噌湯、醬菜、還有一碟涼拌馬鈴薯和冰淇淋。

▲涼拌馬鈴薯蠻好吃的，味噌湯、醬菜就中規中矩。

▲這裡的炸豬排口感同樣很酥，但顏色比較偏淡，麵衣也相對薄了一些。

とんかつ わか葉（Wakaba）

地址：福岡県福岡市中央区天神1－15－36

營業時間：10：30－14：30／17：00－21：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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