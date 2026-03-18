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哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）推出「春日果香」系列雪糕新品。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯推出「春日果香」系列雪糕新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯（Häagen-Dazs）推出「春日果香」系列雪糕，嚴選多種水果結合冰淇淋，即日起於全家、萊爾富上架，全家可享限時嚐鮮價89元，每支現省40元。

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）推出「春日果香」系列雪糕新品。（圖／哈根達斯提供）

▲草莓柚子脆皮雪糕。

哈根達斯「春日果香」系列，「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」以香甜芒果冰淇淋為基底，注入濃郁椰漿流心，外層裹上白巧克力脆皮，再點綴上葡萄柚脆粒；「草莓柚子脆皮雪糕」則嚴選新鮮草莓製成冰淇淋，拌入草莓柚子果醬流心，白巧克力脆皮外層嵌入覆盆子果粒。

以上2款新品售價皆為129元。至3月31日前，於全家超商購買可享嚐鮮價89元。

▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供）

▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。

另外，國民冰品「百吉（Poki）」近日與乖乖聯名，把孔雀餅乾變成雪糕，「孔雀餅乾雪糕」選用奶香冰淇淋包裹著孔雀餅乾碎粒，單支售價40元、盒裝160元，即日起於7-11、全聯陸續上市。

▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供）

▲沙士棒棒冰。

百吉也同步推出「紅豆雙Q雪糕」與「沙士棒棒冰」2款回憶殺新品。紅豆雙Q雪糕主打紅豆牛奶雪糕「旗艦版」，吃得到綿密紅豆顆粒之外，還有白玉麻糬及古早味粉粿，盒裝4入售價160元，即日起於全聯、家樂福陸續開賣；「沙士棒棒冰」單支售價25元，7-11獨賣。

關鍵字： 美食情報 美食雲 哈根達斯 百吉

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