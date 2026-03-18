蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期　3/20開幕推買一送一

▲蘋果樹蛋包飯進駐台南三井OUTLET二期。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本知名的創作蛋包飯專門店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」進駐台南三井OUTLET二期，昨天開始試營運，3月20日正式開幕，當天推出限量50組的買一送一優惠活動。

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌，其中Premium 燉牛肉蛋包飯與咖哩豬排蛋包飯等經典口味更穩居人氣榜首。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

繼LaLaport南港店、三井OUTLET林口店後，蘋果樹蛋包飯3號店進駐台南三井OUTLET二期，昨天開始至3月19日試營運，全品項9折優惠。3月20日正式開幕當天，還推出限量50組的買一送一優惠活動。此外，開幕期間單筆消費滿888元還可參加扭蛋活動，有機會抽中日本原裝蛋包飯模型、餐券及副餐、甜點。

▲麵屋一燈「二郎系火山辣味噌拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

麵屋一燈全台第10家店也進駐台南三井OUTLET二期，除了招牌沾麵，也推出限定菜色「二郎系火山辣味噌拉麵」（售價348元），以二郎系風格為基礎，湯頭特別融入來自神奈川風味的山椒味噌，堆疊蒜油與蔥花香氣，碗面鋪上滿滿炙燒豬叉燒，以豪邁堆疊的擺盤呈現如火山爆發般的視覺與味覺衝擊。每碗另附蒜末與紅油，可自由調整辛香濃度。

慶祝10號店開幕，3月17日至3月22日消費滿500元享88折優惠；3月23日至3月31日點購「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」，可透過店內掃碼領取「拉麵半價券」，下次消費使用，效期30天，一碗贈一張，可累贈。