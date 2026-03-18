ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期　3/20開幕推買一送一

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲蘋果樹蛋包飯進駐台南三井OUTLET二期。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本知名的創作蛋包飯專門店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」進駐台南三井OUTLET二期，昨天開始試營運，3月20日正式開幕，當天推出限量50組的買一送一優惠活動。

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌，其中Premium 燉牛肉蛋包飯與咖哩豬排蛋包飯等經典口味更穩居人氣榜首。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

繼LaLaport南港店、三井OUTLET林口店後，蘋果樹蛋包飯3號店進駐台南三井OUTLET二期，昨天開始至3月19日試營運，全品項9折優惠。3月20日正式開幕當天，還推出限量50組的買一送一優惠活動。此外，開幕期間單筆消費滿888元還可參加扭蛋活動，有機會抽中日本原裝蛋包飯模型、餐券及副餐、甜點。

▲麵屋一燈「二郎系火山辣味噌拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

▲麵屋一燈「二郎系火山辣味噌拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

麵屋一燈全台第10家店也進駐台南三井OUTLET二期，除了招牌沾麵，也推出限定菜色「二郎系火山辣味噌拉麵」（售價348元），以二郎系風格為基礎，湯頭特別融入來自神奈川風味的山椒味噌，堆疊蒜油與蔥花香氣，碗面鋪上滿滿炙燒豬叉燒，以豪邁堆疊的擺盤呈現如火山爆發般的視覺與味覺衝擊。每碗另附蒜末與紅油，可自由調整辛香濃度。

慶祝10號店開幕，3月17日至3月22日消費滿500元享88折優惠；3月23日至3月31日點購「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」，可透過店內掃碼領取「拉麵半價券」，下次消費使用，效期30天，一碗贈一張，可累贈。

關鍵字： 美食雲 蘋果樹 台南三井OUTLET二期 蛋包飯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

43歲朱智勛丟外套閃到腰　拍戲過程感到身體老化

推薦閱讀

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期

蛋包飯名店「蘋果樹」插旗台南三井二期

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

凱撒10據點「住1送1晚」3999元起

省250元　台中東勢林場3／21免門票

鹽埕一日遊吃法！從鴨肉意麵到奶茶名店

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

熱門行程

最新新聞更多

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366