台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香　招牌涼麵也只賣35

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「郭家水餃」可以說是跟向上水餃、上上水餃並列三家台中最平價水餃，13年前向上水餃跟郭家水餃同時都有2元一顆的時期，但隨著10幾年物價上漲，兩家都漲價了，但以好吃度來說，我個人比較偏愛郭家。從原本的梅川東路搬到現在進化北路後，餐點除了水餃、涼麵、滷味以外，賣得更多樣了，口味大致上沒變。

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位置

開在台中北區的進化北路上，Google評價數破千則只有3.9分，多年來在台中都僅此一家。郭家水餃店面招牌相當顯眼，但現在位置不管機車或汽車都不太好停車。

環境

從11點開到晚上8點，中間沒休息，對下午想用餐或嘴饞想吃個點心止饞的人來說很方便。現在店面感覺比起以前在梅川東路小一點，座位數也變少了，但依舊是外送熱門店家，來用餐都會看得到外送員不斷上門等待，店裡也看得到店家包水餃從沒停過。畢竟以目前郭家水餃的價格來說，4.5元手工水餃要跟它差不多大，又要好吃的應該也沒幾家了。

菜單

水餃每顆4.5元，有高麗菜豬肉跟韭菜豬肉兩種口味，都是當天現包現煮。另外涼麵也是招牌，只要35元，真的是平易近人。也有賣滷味也有賣麵食，品項蠻多的。

餐點

高麗菜水餃／韭菜水餃

餃子皮厚一些，個頭也比向上水餃大顆，內餡自然也包比較多。餃子皮雖然厚但吃起來很Q嫩好吃，內餡是吃得到高麗菜爽脆口感的，韭菜也吃得到脆香口感跟滿滿韭菜香氣，以這個價格來說我覺得是相當物超所值的，口味也很不錯，推薦可以沾店家調製的辣醬油，我覺得蠻加分的。

涼麵

另一個招牌是涼麵，但為什麼叫「廣東涼麵」我也不知道。價格只要35元，相當實惠，麵條是比較細的那種，醬汁感覺好像不多，但其實拌起來剛剛好可以把麵條都裹上醬汁。只有麻醬、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲，但吃起來帶酸味，如果是夏天吃起來會更開胃，而且現場看了一下，好像點涼麵的人比點水餃的還多。

酸辣湯

雖然不少人點涼麵或水餃都會配碗酸辣湯，不過這個比較普通，微酸不辣，價錢不貴，但勾芡偏濃，要更酸更辣可以自己再加調味料。

自選滷味

▲滷大腸65元，份量尚可，滷透到非常入味，軟嫩口感好吃。

▲▼雞心和鴨肝都是35元，兩個都蠻便宜的，鴨肝我喜歡，有入味但口感微微乾些。雞心比較可惜，微帶點內臟的腥味。

▲▼嘴邊肉65元、豬頭皮55元，這兩個我很喜歡，主要都是切得夠大塊，口感很好，嘴邊肉軟嫩夠味，豬頭皮肥Q好吃。

心得

吃了不知道有沒有10年的郭家水餃，在幾波漲聲響起之中依舊堅挺住平易近人的價格，即便沒有當年便宜，但質量也依舊維持，所以也還是我愛的平價水餃店。就是附近停車真的有點麻煩，有興趣的可以來吃看看或從外送平台點餐都可以！

郭家水餃

地址：台中市北區進化北路399號

電話：04－22019083

營業時間：11：00－20：00（周一休息）

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