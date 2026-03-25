ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香　招牌涼麵也只賣35

橘子狗愛吃糖

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「郭家水餃」可以說是跟向上水餃、上上水餃並列三家台中最平價水餃，13年前向上水餃跟郭家水餃同時都有2元一顆的時期，但隨著10幾年物價上漲，兩家都漲價了，但以好吃度來說，我個人比較偏愛郭家。從原本的梅川東路搬到現在進化北路後，餐點除了水餃、涼麵、滷味以外，賣得更多樣了，口味大致上沒變。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
開在台中北區的進化北路上，Google評價數破千則只有3.9分，多年來在台中都僅此一家。郭家水餃店面招牌相當顯眼，但現在位置不管機車或汽車都不太好停車。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

環境
從11點開到晚上8點，中間沒休息，對下午想用餐或嘴饞想吃個點心止饞的人來說很方便。現在店面感覺比起以前在梅川東路小一點，座位數也變少了，但依舊是外送熱門店家，來用餐都會看得到外送員不斷上門等待，店裡也看得到店家包水餃從沒停過。畢竟以目前郭家水餃的價格來說，4.5元手工水餃要跟它差不多大，又要好吃的應該也沒幾家了。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

菜單
水餃每顆4.5元，有高麗菜豬肉跟韭菜豬肉兩種口味，都是當天現包現煮。另外涼麵也是招牌，只要35元，真的是平易近人。也有賣滷味也有賣麵食，品項蠻多的。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

餐點

高麗菜水餃／韭菜水餃
餃子皮厚一些，個頭也比向上水餃大顆，內餡自然也包比較多。餃子皮雖然厚但吃起來很Q嫩好吃，內餡是吃得到高麗菜爽脆口感的，韭菜也吃得到脆香口感跟滿滿韭菜香氣，以這個價格來說我覺得是相當物超所值的，口味也很不錯，推薦可以沾店家調製的辣醬油，我覺得蠻加分的。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

涼麵
另一個招牌是涼麵，但為什麼叫「廣東涼麵」我也不知道。價格只要35元，相當實惠，麵條是比較細的那種，醬汁感覺好像不多，但其實拌起來剛剛好可以把麵條都裹上醬汁。只有麻醬、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲，但吃起來帶酸味，如果是夏天吃起來會更開胃，而且現場看了一下，好像點涼麵的人比點水餃的還多。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

酸辣湯
雖然不少人點涼麵或水餃都會配碗酸辣湯，不過這個比較普通，微酸不辣，價錢不貴，但勾芡偏濃，要更酸更辣可以自己再加調味料。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

自選滷味

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲滷大腸65元，份量尚可，滷透到非常入味，軟嫩口感好吃。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼雞心和鴨肝都是35元，兩個都蠻便宜的，鴨肝我喜歡，有入味但口感微微乾些。雞心比較可惜，微帶點內臟的腥味。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼嘴邊肉65元、豬頭皮55元，這兩個我很喜歡，主要都是切得夠大塊，口感很好，嘴邊肉軟嫩夠味，豬頭皮肥Q好吃。

▲▼郭家水餃。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

心得
吃了不知道有沒有10年的郭家水餃，在幾波漲聲響起之中依舊堅挺住平易近人的價格，即便沒有當年便宜，但質量也依舊維持，所以也還是我愛的平價水餃店。就是附近停車真的有點麻煩，有興趣的可以來吃看看或從外送平台點餐都可以！

郭家水餃

地址：台中市北區進化北路399號
電話：04－22019083
營業時間：11：00－20：00（周一休息）

橘子狗愛吃糖部落格橘子狗愛吃糖FB粉絲團

【你可能也想看】

►只有東京車站能買到！濃郁開心果奶油夾心餅　每日兩時段限量
►台中超低調騎樓牛肉麵天天客滿！巨無霸牛筋滷到Q軟透嫩
►廟東夜市飄香80年扁食老店！每顆手工現包、獨門藥膳四神湯必喝

關鍵字： 郭家水餃 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 橘子狗愛吃糖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

推薦閱讀

台中小火鍋最低179元！蒸煮麵滷肉飯吃到飽　還有新鮮現切肉片

台中小火鍋最低179元！蒸煮麵滷肉飯吃到飽　還有新鮮現切肉片

Google評分僅3.5顆星依然大排長龍！台中50年「花生醬蚵仔煎」

Google評分僅3.5顆星依然大排長龍！台中50年「花生醬蚵仔煎」

台中「199元炭火薑母鴨」小菜一律50　隱身大坑9號步道旁

台中「199元炭火薑母鴨」小菜一律50　隱身大坑9號步道旁

只有東京車站能買到！濃郁開心果奶油夾心餅　每日兩時段限量

只有東京車站能買到！濃郁開心果奶油夾心餅　每日兩時段限量

台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香

台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香

「基隆－石垣島渡輪」一延再延　石垣市長：力拚4月開航

「基隆－石垣島渡輪」一延再延　石垣市長：力拚4月開航

手搖飲限時優惠　得正免費加珍珠、麻古茶坊買5送2

手搖飲限時優惠　得正免費加珍珠、麻古茶坊買5送2

高雄樂園飯店每晚3999起　享高鐵75折

高雄樂園飯店每晚3999起　享高鐵75折

藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒

藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒

拿坡里「烤雞買6送3」下殺39折　肯德基蛋撻買1送1

拿坡里「烤雞買6送3」下殺39折　肯德基蛋撻買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

海底撈4分店新推甜點吃到飽

屋馬燒肉園邸店面招租

兩餐中部唯一門市「中友店」6/30熄燈

饗食天堂推「大口吃肉派對」開跑

台北洲際酒店今夏開幕　就在大巨蛋園區內

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

彩色海芋季3/27開跑！賞12萬株花卉　漫遊8大裝置藝術

戰事衝擊旅遊市場　改票一團噴200萬

離峰時段依然滿座！萬華超夯米糕攤　

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

熱門行程

最新新聞更多

台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香

「基隆－石垣島渡輪」一延再延　石垣市長：力拚4月開航

手搖飲限時優惠　得正免費加珍珠、麻古茶坊買5送2

高雄樂園飯店每晚3999起　享高鐵75折

藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒

拿坡里「烤雞買6送3」下殺39折　肯德基蛋撻買1送1

飄香在地30年！台中南區深夜手工小籠包

超商連續5天「買1送1」　咖啡限1天「10元多1杯」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366