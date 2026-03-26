嘉義預約制紫藤花秘境！80年古厝鋪滿唯美花串　還有麝香木可拍

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

嘉義景點好好玩，2026瑞里紫藤花季開跑啦！號稱瑞里最美的紫藤花園民宿非「阿喜紫藤」莫屬，「阿喜紫藤」四周群山環繞，園子裡綠意盎然，最浪漫的是，庭院裡種滿了數不盡的紫藤花，每到3月紫藤花季，整個園區瞬間變成紫色仙境，漫步其中，能享受被滿片紫藤包圍，花香瀰漫，來賞花喝下午茶，阿喜紫藤也有住宿的服務。請注意，為維護賞花品質，來這裡需先預約！來嘉義瑞里賞紫藤花，再搭配梅山一日遊更好玩。（最新花況）

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交通方式＆停車資訊

春天就是賞花的好時機，全台花季席捲全台，各縣市都傳出夢幻花景的花況美圖與消息，像是3月粉嫩櫻花、木棉花隧道、黃金風鈴木，以及號稱最美紫色山城的瑞里紫藤花季，我們都熱愛賞花，真的到處去追花，這週特別上嘉義梅山，就是為了瑞里紫藤花季，號稱瑞里最美的紫藤花園就是「阿喜紫藤」啦！我連續2年預約都沒成功，這次終於預約到了！開車來訪的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達，這裡備有戶外停車場，開車停車很是方便。

2026最新花況

在紫藤花季期間想來賞花，是需要先預約入園，或是預約住宿的。這裡主要就是提供住宿及賞花午茶的服務，由於在花季期間相當熱門，旅人預約前，也能先看官方粉專的額滿公告。老實說，「阿喜紫藤」真的是非常難預約，這次能預約，是剛好有人取消，才補上名額，真的很幸運，確認預約成功時，真的超開心。

浪漫紫藤花園

一年一度的瑞里紫藤花季，現正浪漫綻放中，嘉義瑞里紫藤花小鎮，最具人氣的就是「阿喜紫藤」啦！今年的紫藤也開得很燦爛，數大之美相當迷人。今年我們一家三口，也一起來賞花，夢幻的紫藤花園，真的是一入園就讓人著迷。

漫步紫藤步道

今年最開心的，就是和小孩一起賞紫藤，還記得四年前來阿喜紫藤，那時還懷著孕呢！現在已經可以帶著小孩賞花，還能一起在花園裡拍照。這裡的花園區絕對不能錯過，紫藤花就在你旁邊，漫步紫藤步道時，更是覺得浪漫滿分，太漂亮啦！

雙色花海

今年還發現，不僅紫藤花開得迷人，搭配淡粉色的麝香木，雙色呈現更是繽紛，這裡的麝香木數量也很盛大呢！站在民宿前院的城堡階梯拍照，也是超好看。

花藤蔓延古厝周遭

這裡除了有夢幻無敵的花園區，民宿老建築的紫藤花園，也是必遊夯點。因為這裡種植擁有36年的老紫藤樹，藤蔓延伸超震撼，花藤一路從古厝前長到建築外的長廊裡，相當碩大，站在老紫藤花樹下取景，被紫藤包圍也很漂亮喔！紫藤花樹前，還特別擺了一面鏡子，供旅人合影，真的覺得老闆娘好用心，整座紫藤花園庭院佈置得超美。

還有螢火蟲季

看到茂密盛開的紫藤花景，再搭配唯美大片的麝香木，真的是隨便拍都是明信片。除了季節限定的紫藤花，也有螢火蟲季，再加上復古民宿，不同季節玩阿喜紫藤，也有不同的享受喔！

園區環境

服務人員相當細心，確認訂位後，接近日期還會留言通知，入園時，阿喜紫藤也備有專屬停車場，我覺得這裡光戶外園區就布置得好美，懷舊的紅磚牆、白色的花邊大門，還有綠意景觀，都還沒正式入園，就有種置身異國的感覺呢！

服務人員超貼心

從停車場步行至花園有段小坡道，雖說有點顛簸，仍然想要上山賞花花啦！現場服務人員超貼心，一直提醒我慢慢走，抵達還親切的讓我喘口氣休息，雖說只是簡單的問候，卻覺得好溫暖。

入園需預約

入園前，確認訂位大名及資訊就能入園賞花園，請不要有僥倖心理，沒預約真的是無法入園喔！正式入園，第一站我們先到民宿區。

民宿花區

這一區是民宿花區，民宿區的屋簷下就種滿一整片的紫藤花，廣場前有設坐椅，讓旅人能在這裡小坐賞花。老實說當天預約的人潮也不少，但因為有人數的控管，很快大家就能各自賞花，走進民宿，綻放的紫藤超級夢幻，一株又一株的紫藤花，看起來超像葡萄串，特別的是，漫步園區，還能聞到紫藤飄來的香氣。

住宿區

住宿區是自家的歷史住宅對外分享，第一代祖先於1943年建成，距今要80年了！而瑞里第一棵紫藤花也是在1990年在此種下的，我覺得好特別，擁有珍貴的歷史價值，不僅僅只是紫藤花，就連建築也很有特色。

▲紫藤隨著藤蔓向上延伸，滿開的花串好迷人，站在民宿的任一角落取景都非常好看。

紫藤花園廣場

在民宿花區玩拍的差不多之後，接下來，就沿著階梯坡道往花園方向，原來民宿花區只是這裡小塊的紫藤庭院，就已經讓我收錄滿滿美圖，更強大的紫藤花園，才是來這裡的重頭戲啊！花園廣場打造的相當漂亮，園區到處綠意盎然，擁有豐富花卉盆景，再搭配主題色系的紫藤花，讓人流連忘返。

必拍LOVE地標

花園廣場也有規劃打卡地標，浪漫滿分的LOVE地景藝術絕對必拍場景，特別的是，背景有壯觀山景、有黃色小屋，還有一整片紫藤花隧道，構圖美到不行啦！當天也在花園廣場大拍特拍不想離開。

▲漫步紫藤花園，草地旁還有唯美的許願噴泉，來這取景，真的會讓人有秒置身異國的錯覺啊！

夢幻紫色牆面

轉個彎，旁邊的紫色牆面也充滿著巧思，紫藤延伸整片牆面，坐在花樹下取景也超美，當天完全不想離開，好想就坐在這吃下午茶，這些美麗的賞花佈景，也都是主人的創意喔！

▲這一條是花園廣場的紫藤小徑，一直以為紫藤只在高樹上，原來也有低矮的。

▲唯美的紫藤花徑，再度讓我沉醉其中，站在花團裡取景，彷彿被整群的紫藤花給包圍。

▲花園廣場的紫藤都不會太高，來訪旅人，都能以低角度與近距離與花合影，我覺得超級棒，紫藤花就在你的旁邊。

黃色小屋

在花園區和民宿區玩拍的差不多後，才準備在園區裡下午茶，花園廣場旁的黃色小屋，就是下午茶用餐區，花季期間都有入園人口管制，所以說只要是有預約成功的朋友，都有位置坐啦！

▲下午茶餐廳的裝潢也很溫馨，很像來到異國的童話小屋，環境寬敞舒服。

各式雜貨

除了提供下午茶點的服務，還販售各式雜貨，像是日式杯盤、飾品、明信片，以及伴手禮盒，有興趣的朋友，也可以在這裡尋寶。

▲當天被安排在童話小屋外的雙人桌，採光明亮，旁邊就是紫藤花園，景觀也不錯。

花園下午茶（350元／人）

▲花園下午茶餐點都是當日限定的，賞花的朋友，可於供應時間點飲料即可。

▲下午茶套餐精緻又豐富，套餐裡有咖啡鳳梨酥、日本起司可樂餅，紫地瓜雪花餅、香糖高山仙草及一杯飲品。

▲茶點擺盤可口好看，重點是也都很好吃，其中我最喜歡現炸的起司可樂餅。

▲飲料的部份，點了紅茶鮮奶和香糖咖啡，熱熱的鮮奶茶，暖心又暖胃，很是潤喉放鬆。

住宿空間

也有提供質感舒服的住宿空間，有雙人房至六人房型可以選擇，含早餐晚餐，也有下午茶點，更棒的是也都是景觀房，入宿不僅能賞花，也能感受山林的美好。

心得感想

當天在「阿喜紫藤」玩拍的超級開心，終於知道，這裡為什麼被稱為瑞里最美紫藤花園，園區佔地寬敞，坐落群山之間，擁有優雅花草庭院，還有一整片浪漫的紫藤花，數大之美讓人著迷，無論是在民宿的屋簷上、花園廣場裡，還是拱門隧道、紫色小徑及童話小屋旁，到處都能欣賞紫藤花，再搭配唯美的地景藝術，說真的，這裡每個角落都好拍。

當然，園區佔地畢竟有限，「阿喜紫藤」採預約制，雖說真的很難預約，但也因為有了預約制，每個旅人才能恣意的在紫藤花園裡盡情賞花，此行踩點瑞里紫藤花季，是很難忘的體驗，推薦喜歡賞紫藤的朋友，真的不要錯過，「阿喜紫藤」絕對比任一瑞里的咖啡及民宿更漂亮，賞花午茶就在這裡簡單分享啦！期待下次再訪，可以體驗這裡的民宿。

阿喜紫藤

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村10－3號

電話：0963－091039

花季賞花營業時間：12：30－16：00

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