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泰國機場費漲53%！出境每人收1120泰銖　新制6月起上路

▲▼泰國曼谷蘇凡納布國際機場，素萬那普國際機場，素萬那普機場，蘇凡納布機場，BKK，蘇汪納蓬國際機場，泰國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷素萬那普國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

準備前往泰國的旅客注意！泰國機場公司（AOT）最新公告，國際出境旅客的旅客服務費（PSC）將調整至每人1,120泰銖，凡於2026年6月20日（含）之後出發的航班皆適用新制，涵蓋曼谷、清邁、普吉等6大國際機場。

相較現行730泰銖，新制調升至1,120泰銖（約新台幣1,000元），每人增加約390泰銖，漲幅約53%，為近年罕見的大幅調整。新費率適用2026年3月11日（含）後開立的機票，並適用在6月20日（含）之後出發的航班。

▲清邁夜市、假日市集,Jing Jai Market。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清邁夜市。（圖／記者彭懷玉攝）

此次調整適用於AOT轄下6座國際機場，包括素萬那普機場（BKK）、廊曼國際機場（DMK）、清邁國際機場（CNX）、清萊湄發鑾國際機場（CEI）、普吉國際機場（HKT）及合艾國際機場（HDY）等主要出境門戶；國內線費用則維持不變。

▲泰國機場公司（AOT）最新公告，國際出境旅客的旅客服務費（PSC）將調整至每人1,120泰銖，凡於2026年6月20日（含）之後出發的航班皆適用。（圖／讀者提供）

▲泰國機場公司（AOT）最新公告，國際出境旅客的旅客服務費（PSC）將調整至每人1,120泰銖，凡於6月20日（含）之後出發的航班皆適用。（圖／讀者提供）

AOT表示，此次費率調整已獲主管機關核准，未來將以「TS」稅碼顯示於機票中，並採專款專用，主要用於機場營運、設施升級及旅客服務優化，包括安檢系統強化、候機空間改善與設備更新等。

官方預估，新制上路後每年可帶來約100億泰銖收入，將投入機場基礎建設與營運效率提升，同時協助減輕財務壓力。

旅遊業者提醒，相關費用將反映於機票價格中，對自由行旅客影響較為明顯，建議規劃赴泰或自當地轉機出境的旅客，需留意開票與出發時間點，及早安排行程以因應成本變化。

關鍵字： 泰國旅遊 旅客服務費 亞洲旅遊 泰國 泰國機場公司 PSC

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