沖繩6家人氣名店！限定「苦瓜漢堡」、九州拉麵總選舉第一名

首圖／IG@jef_okinawa、IG@blueseal_icecream

文／ReadyGo

在台灣人最愛的日本觀光地區排名中，經常是名列前茅的沖繩，憑藉著療癒海景和慢步調氛圍，一直是台灣人心中的度假首選之一。而不同於日本本島，沖繩美食融合了美式風格與南國風味，每一樣都充滿辨識度，也讓人一吃就記住。

本篇將以沖繩為主角，整理出6家初訪沖繩不能錯過的必吃美食，無論你是第一次踏上沖繩，還是想為下一趟旅行做功課，都能輕鬆把美味排進行程裡，吃出屬於沖繩的度假節奏！

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Taco Rice Cafe Kijimuna

美國村必吃美食！塔可飯是源自沖繩美軍基地一帶的創意料理，而「Taco Rice Cafe Kijimuna」正是以塔可飯聞名的連鎖餐廳，其中又以歐姆蛋塔可飯作為店家招牌，連當地人都超愛吃。在塔可飯蓋上厚實且軟滑的歐姆蛋，搭配辣肉醬和起司、生菜等配料，口感層次相當豐富，味道是清爽又開胃，讓人食慾大開，忍不住一口接著一口。

圖／きじむなぁ

Taco Rice Cafe Kijimuna

地址：日本〒904-0115 Okinawa, Nakagami District, Chatan, Mihama, 9-1 デポアイランドビルC棟 2F

營業時間：11：00－22：00

暖暮拉麵

源自福岡，並以濃厚豚骨湯頭、大量蔥花而聞名的「暖暮拉麵」，因為多年前曾在九州拉麵總選舉中擊敗一蘭拉麵，奪得第一名的頭銜，吸引無數饕客朝聖。暖暮拉麵在沖繩設有多家分店，至於菜單之中特別受歡迎的品項有豚骨拉麵、香蔥芝麻拉麵、烈火拉麵等等，且可客製化選擇麵條粗細、軟硬度、湯頭濃和辣度，打造出符合自己口味的拉麵，這也難怪用餐時間不免都有排隊人潮。

圖／IG@danbo_okinawa

暖暮拉麵

地址：2 Chome-16-10 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

營業時間：周一～五 10：00－02：00／周六～日 09：00－02：00

傑克牛排館

「傑克牛排館」於1953年開業，是戰後美軍文化影響下所創立的餐廳，主要以平價、份量足、肉質軟嫩的美式牛排而廣為人知，深受在地居民與觀光客的喜愛。來到這裡，不僅牛排的肉質細嫩且口感多汁，你還會發現裝潢似乎混搭日式復古與美式風格，呈現出沖繩特有的年代感與懷舊氛圍，使整體用餐氣氛和體驗都很令人難忘。

圖／JACK’S STEAK HOUSE ジャッキーステーキハウス

傑克牛排館

地址：1 Chome-7-3 Nishi, Naha, Okinawa 900-0036日本

營業時間：11：00－22：30（周三公休）

Blue Seal

幾乎是每個人到沖繩旅遊必吃的「Blue Seal」，其實是1948年由美國公司Foremost在美軍基地內創立，專為美軍供應冰淇淋的店，直到1963年正式向一般民眾開放，成為沖繩冰淇淋的代表象徵。Blue Seal發揮創意，將冰淇淋融入紫薯、鹽味香草、鳳梨、沖繩黑糖、甘蔗等沖繩特產，打造出獨特的沖繩風味冰淇淋，有多家分店遍布沖繩各大區，經過時可別錯過囉。

圖／IG@blueseal_icecream

Blue Seal

地址：1 Chome-2-32 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

營業時間：10：00－22：30

Jef Burger

只有沖繩才吃得到的苦瓜漢堡？速食連鎖店「Jef Burger」的特色是食材新鮮，以及大量使用沖繩產的食材，像是沖繩限定的苦瓜漢堡，就是他們家的招牌餐點。苦瓜漢堡的作法主要是用厚實的煎蛋，包裹著裹了蛋液的苦瓜與午餐肉和起司，吃起來口感豐富，在濃郁蛋香後會出現一點點苦瓜的苦味，聽說不喜歡苦瓜的人也能接受！

圖／IG@jef_okinawa

Jef Burger

地址：1 Chome-1-5 Tsuboya, Naha, Okinawa 902-0065日本

營業時間：09：00－20：00

首里沖繩麵

沖繩必吃美食還有麵條Q彈的沖繩麵，而位在那霸市區的「首里沖繩麵」，店址鄰近首里城公園，從首里站步行約10分鐘即可抵達。首里沖繩麵的麵條為自家手打，因此麵條的粗細不一，至於湯頭則是以豬骨、柴魚片、沖繩海鹽熬製而成，再配上三層肉、里肌肉、魚板等配料，好吃又便宜，CP值極高。

圖／IG@shurisoba

首里沖繩麵

地址：1 Chome-7 Shuriakatacho, Naha, Okinawa 903-0813日本

營業時間：11：00－14：00（周日、四公休）

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