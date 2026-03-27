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新竹北埔老街美食清單！這6家必收藏　吃必比登推介純米粄條

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／鄒記菜包阿滿水晶餃

文／ReadyGo

提起台灣特色老街，你最喜歡哪一個呢？是九份、淡水還是大溪呢？事實上，最近不少網友在Threads上討論，其中有許多人特別提到新竹的「北埔老街」最好逛！長度約200公尺的北埔老街，藏著一間又一間陪伴在地人長大的老字號，來到這裡，不只是填飽肚子而已，更是一種貼近地方文化的方式。

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BEBU春嬌粄條
鄰近北埔公有停車場的「BEBU春嬌粄條」，外觀是充滿現代感的清水模建築，而內部空間挑高又明亮並設有冷氣，用餐環境相當舒適。入圍「2025米其林必比登推介」的春嬌粄條，主打客家米食與家常菜等美食，特別是由純米製成的招牌粄條更是店家必點，還有選用黑毛豬，由冰糖、醬油、酒燉煮而成的爌肉也是人氣餐點，值得一試！

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／春嬌粄條

BEBU春嬌粄條

地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷1號
電話：0965－609777
營業時間：周三～五 11：00－14：30／周六～日 11：00－17：00（周一、二休息）

鄒記菜包
中正路上的「鄒記菜包」，同樣榮獲米其林必比登肯定，其粿皮主要以糯米和蓬萊米按古法製作，菜包皮的口感軟糯又帶有彈性。至於口味部分，鄒記菜包提供鹹餡和甜餡菜包，包含蘿蔔絲乾菜包、白蘿蔔絲菜包、菜脯丁菜包、客家酸菜包、素蘿蔔絲菜包、芋泥艾草包、紅豆艾草包、紅豆年糕、甜米糕等等，是不少遊客到北埔必買的伴手禮。

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／鄒記菜包

鄒記菜包

地址：新竹縣北埔鄉中正路49號
電話：03－5805835
營業時間：周一～五 10：00－16：00／周六～日 08：00－17：00

噹好吃鹹豬肉
酥脆多汁不油膩！知名的北埔老街美食「噹好吃鹹豬肉」，以古法醃製加上獨特的秘製醬，配方加入了中藥香料，鹹香又帶有蒜香與胡椒香氣，越嚼越香！想買噹好吃鹹豬肉，可以自行挑選肥或瘦肉部分，而店家還會附一包蒜泥白醋汁，帶回家配飯吃也很適合。

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@misschachadiary

噹好吃鹹豬肉

地址：新竹縣北埔鄉廟前街20之10號
電話：0910－008634
營業時間：09：00－17：00

北埔登富茶坊客家菜
超好吃的酸菜鴨在這！「北埔登富茶坊客家菜」提供道地且美味的客家菜料理，招牌必點包含阿婆酸菜鴨、客家炸豬腳、紅燒豬腳、客家小炒、薑絲炒大腸、梅甘扣肉等等，其中阿婆酸菜鴨使用了八種古早味材料醃製，經油炸後再塞入炒香的酸菜，接著密封後蒸煮大約五小時以鎖住湯汁，因此鴨肉吃起來是軟嫩入味，推薦大家試試。

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／北埔登富茶坊客家菜

北埔登富茶坊客家菜

地址：新竹縣北埔鄉北埔街34號
電話：03－5802230
營業時間：周二～五 11：00－18：00／周六～日 11：00－15：00、17：00－19：00（周一休息）

三十九號北埔擂茶
北埔老街為推廣擂茶的重鎮，而「三十九號北埔擂茶」則是全台首創的擂茶專賣店，特別將傳統的鹹擂茶研發為甜的口味，漸漸受到民眾的歡迎。店家採用20多種穀類、豆類、中藥類，並將嚴選食材以低溫烘焙研磨成粉末，精心調配製成，在這邊還能嘗試擂茶DIY體驗，要注意的是過程需30至40分鐘的時間，且最少兩人份，如有花生過敏或吃素請提前告知。

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／三十九號北埔擂茶創始店

三十九號北埔擂茶創始店

地址：新竹縣北埔鄉廟前街39號
電話：03－5803157
營業時間：09：00－18：00

阿滿水晶餃
以純手工製作的水晶餃而遠近馳名的「阿滿水晶餃」，在經過多次的改良調整後，內餡使用溫體豬前腿肉、油蔥酥，口感扎實，再加上Q彈有嚼勁的外皮，因此深受大人和小孩的喜愛！阿滿水晶餃的水晶餃可選擇湯的或者乾的，另外還提供古早麵、客家粄條、鮮肉餛飩、餛飩麵、水晶麵等品項。

▲▼北埔老街美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／阿滿水晶餃

阿滿水晶餃

地址：新竹縣北埔鄉中正路29號
電話：0960－623773
營業時間｜周六～日 10：30－17：00

常見問題

北埔老街必買？
以濃厚的客家風情為特色的北埔老街，其必買特色伴手禮包括百年隆源餅行的芋仔餅與綠豆凸、鄒記菜包的客家菜包、北埔龍記柿餅、尚豪呷客家鹹豬肉以及各式擂茶粉等等。

北埔老街附近景點推薦？
北埔老街的古蹟密集度為全台之冠，而北埔老街周邊熱門景點包括姜阿新洋樓、新城風塘休閒園區、峨眉湖、寶山水庫等等。

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