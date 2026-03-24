預計3月底滿開！釜山櫻花祭「必存6景點」　搭地鐵就能到

首圖／IG@iamyanzi53、IG@sugoi._.mouse

文／ReadyGo

2026年釜山櫻花預計於3月23日前後開始綻放，滿開期（最佳觀賞期）預計落在3月底至4月上旬（約3月27日至4月5日左右）。建議安排在3月27日至4月3日期間前往，此時緊鄰鎮海軍港節，是欣賞櫻花隧道和滿開美景的黃金時段。

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2026 釜山／鎮海櫻花預測亮點

開花預測： 約3月23日左右開始綻放

最佳滿開： 3月27日－4月5日（這段期間通常為鎮海軍港節）

關鍵活動： 第64屆鎮海軍港節預計於2026年3月27日開跑

釜山櫻花景點

Cafe ITTI

在滿是櫻花的季節裡，如果要挑選一間可以看到櫻花的咖啡廳，那最熱門的絕對是位在沙上區的「Cafe ITTI」了，門口就有一棵大大的櫻花樹，可以在二樓露台邊坐著拍照，超有氛圍。交通方式可搭乘釜山地鐵2號線至冷井站（Naengjeong），接著從3號或5號出口步行8至10分鐘即可抵達咖啡廳，沿途的開琴櫻花路（Gaegeum Cherry Blossom Road）亦是賞櫻秘境之一。

圖／IG@sugoi._.mouse

Cafe ITTI

地址：釜山廣域市沙上區周禮路46

營業時間：08：00－21：00

影島東三海水川

最近這幾年新崛起的釜山賞櫻景點絕對是「影島東三海水川」，位於影島區東三洞、國立海洋博物館附近，1.5 公里的河道兩側種滿了櫻花樹，水道兩旁設有平緩的親水步道與多座木棧小橋，滿開時櫻花隧道與水中倒影交相輝映，景色夢幻而且目前遊客相對市區較少，非常適合悠閒散步拍照，是近年來非常受歡迎的賞櫻秘境之一。

圖／IG@syun0902

影島東三海水川

地址：南韓 Busan, Yeongdo-gu, Dongsam-dong, 1126 1126-9 11

鎮海櫻花節－慶和車站

距離釜山市區搭車僅需一小時的鎮海軍港節賞櫻，是許多人3月份到釜山旅遊時必須加入的景點之一，「慶和車站」位於慶尚南道昌原市鎮海區，是韓國最著名的賞櫻景點之一，被CNN評選為「韓國必訪 50 大景點」。全長約800公尺的鐵路兩旁種滿櫻花，形成壯觀的櫻花隧道，雖然車站自2006年起已停止載客服務，但現場保留了舊式火車供遊客拍照。

圖／IG@iamyanzi53

慶和車站

地址： Gyeonghwa-dong, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 南韓

鎮海櫻花節－余佐川櫻花道

同樣位在韓國慶尚南道昌原市鎮海區的「余佐川櫻花道」，是韓國最著名的賞櫻勝地之一，這條長約1.5 公里的余佐川櫻花道溪流兩岸種滿了櫻花樹，盛開時會形成壯觀的粉白色「櫻花隧道」，吸引超多各國各地的觀光客前來拍照取景。更特別的是余佐川櫻花道入夜後溪流兩側會點亮彩色燈光，展現出與白天截然不同的迷人氛圍，讓釜山櫻花季更加有看頭。

圖／IG@garychang_517

余佐川櫻花道

地址： Yeomyeong-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 南韓

三樂江邊公園（三樂生態公園）

和Cafe ITTI同樣位於沙上區的「三樂生態公園」，是釜山最具代表性的自然生態公園之一，平常是許多當地市民運動與休憩的重要綠地。而到了每年春天，生態公園沿著江邊的兩側會開滿櫻花，因此生態公園也以其壯觀的櫻花隧道而聞名，是許多觀光客在春季賞櫻的首選勝地，交通方式於沙上站3號出口步行約15至20分鐘即可抵達。

圖／IG@0825_sunny

三樂江邊公園

地址： 29 Samnak-dong, Sasang-gu, Busan, 南韓

南川洞櫻花路

位於釜山廣安里的「南川洞櫻花路（남천동벚꽃길）」是韓國著名的賞櫻勝地，以早期海景公寓社區兩旁茂密的高大「王櫻花」聞名，綻放時會形成粉紅色的櫻花隧道，吸引許多觀光客特地前來打卡取景。交通方式可搭乘地鐵2號線至南川站（Namcheon），從1號或3號出口步行約15分鐘即可抵達社區入口。另外要注意的是，南川洞櫻花路位於住宅社區內，賞花時請保持安靜，避免干擾當地住戶。

圖／IG@viviko118

圖／IG@tingyu_ss

南川洞櫻花路

地址： 남천제2동 Suyeong-gu, Busan, 南韓

常見問題

釜山賞櫻推薦交通方式？

前往鎮海賞櫻距離較遠，參加KKday或Klook的一日遊行程最方便；搭乘地鐵或巴士皆可抵達熱門公園，賞櫻季人潮多，建議預留交通時間。

釜山櫻花季天氣與穿搭？

3至5月為春天，氣溫落在10至20度之間，早晚溫差大建議採洋蔥式穿法，需攜帶薄外套、防風衣物。

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