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中東戰火衝擊杜拜、土耳其觀光！旅客改飛南半球　暑假澳洲變夯

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲中東戰火持續升溫，衝擊空中交通，導致不少民眾原訂出國行程被迫調整。（圖／桃園機場公司提供）

記者彭懷玉／台北報導

中東戰火持續升溫，衝擊空中交通，導致不少民眾原訂出國行程被迫調整。旅行社業者觀察，原本規劃前往杜拜、土耳其等地的旅客，已有部分轉向南半球，其中以澳洲最受青睞。

▲馬爾丁（Mardin）坐落於土耳其東南部，是一座海拔約1000公尺的山城,土耳其旅遊,土耳其東部旅遊,馬爾丁旅遊,Zinciriye神學院,美索不達米亞平原。（圖／記者彭懷玉攝）

▲土耳其。（圖／記者彭懷玉攝）

五福旅遊發言人錢緯銘表示，面對國際局勢變化，旅客反應呈現兩極。一部分民眾選擇持續觀望，密切關注國際油價與機票價格變動，以自由行族群為主；另一部分則採取積極行動，為避免後續漲價，提前加快暑假行程規劃。整體來看，今年提早規劃暑假旅遊的比例較去年增加約2成。

▲澳洲旅遊「港灣大橋」，北海道團費降至2萬起,韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）

▲長程旅客紛紛轉往氣候相對涼爽的南半球，其中以澳洲最熱門。（圖／易遊網提供）

他進一步指出，為避開飛經中東空域的航線，長程旅客紛紛轉往氣候相對涼爽的南半球，其中以澳洲最熱門。主因在於暑假旅遊以親子客群為大宗，偏好結合遊樂園等多元設施的行程，相較以自然景觀為主的紐西蘭，航班選擇較多、觀光資源多元的澳洲更具吸引力。

▲紐西蘭庫克山（Mount Cook）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭多為自然景觀，少人工設施。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，國際油價上漲也直接反映在機票成本上。以國泰航空為例，歐洲長程線燃油附加費已由73美元翻倍調漲至150美元（約增加新台幣2,300元），短程線也從19美元上漲至37美元。錢緯銘指出，目前成本多由旅行社吸收，尚未完全反映在售價，但若航空公司持續調整，未來團費恐上漲1至2成。

他也觀察，台灣旅客多半是「隨假期安排旅遊」，但近年規劃趨於提前且有系統。一般團體旅遊約在出發前3個月內決定，而自由行因涉及簽證與行程安排，準備時間則更長。

因應中東情勢帶來的不確定性，各大平台也啟動應變機制。易遊網表示，若遇航空公司取消航班，將依規定協助旅客退票，並免收手續費；若旅客同時透過平台預訂機票與飯店，在無替代航班情況下，可申請目的地訂房免費取消。

團體旅遊方面，易遊網指出，目前長程產品多為聯營商品，如因停飛取消出團，將協助旅客處理後續事宜，並主動與合作單位協調，爭取最有利的取消條件及相關費用減免，最新消息皆公布於官網

東南旅遊則表示，近期中東局勢使航班營運仍具高度不確定性，已啟動相關應變機制，並以旅客安全為最高原則。針對受影響的團體行程，將依個案逐一通知，並持續與航空公司及當地合作單位協調，爭取最大退費空間，降低旅客損失。

關鍵字： 美伊戰爭 五福旅遊 易遊網 轉機 澳洲旅遊 亞洲旅遊 航班 中東戰火 南半球

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