雨天基隆最適合這碗！七堵超濃郁咖哩麵　搭配滑嫩豆腐只賣55元

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

基隆七堵「咖哩麵」是好多年前住在七堵的朋友帶我來吃的，搜尋七堵美食都會看到很多人推薦。菜單就賣咖哩烏龍麵，加豆腐的價位不太一樣，好吃又便宜。

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位置

環境

▲店內座位簡單，來外帶的在地人也不少，很多人都買好幾份。

▲大湯匙挖咖哩醬，份量給得豪邁。

菜單

▲菜單就賣咖哩烏龍麵和咖哩冬粉兩種，這價格真便宜。

餐點

咖哩烏龍麵加兩塊豆腐 55元

住在七堵的朋友第一次帶我吃這間時，當時還笑說這顏色真不可口，多年過去竟然會讓我懷念，而且價格也沒有漲很多。咖哩醬很多，把麵條攪拌都能聞到咖哩香，在雨天吃上一碗真是幸福！

和我之前第一次吃的湯頭差很多

這次咖哩味道超濃，麵條雖然不是Q彈口感，甚至偏軟，但這碗咖哩麵讓我覺得比之前好吃。

▲豆腐軟滑入味，超好吃！下次再來可以直接把豆腐點滿。

咖哩麵

地址：基隆市七堵區崇智街2－2號

營業時間：11：30－20：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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